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Сенцов встретился с Макроном в Страсбурге

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  • 1.10.2019, 16:25
Сенцов встретился с Макроном в Страсбурге
Фото: Reuters

Встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер и писатель Олег Сенцов провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет «Униан».

Встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ. На видео, которое обнародовано в Facebook вещателя, Макрон спрашивает у Сенцова, продолжает ли тот писать. Писатель ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что Олегу Сенцову 22 октября могут вручить премию Сахарова, которую ему присудили во время его пребывания в российской колонии. Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что награждение состоится в Страсбурге (Франция).

7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 до 35".

Фото: Reuters

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