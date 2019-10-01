Президент Литвы: Соглашения ЕС с Беларусью должны отражать нашу позицию по БелАЭС 1.10.2019, 16:27

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Гитанас Науседа призвал европейских политиков к бойкоту электроэнергии с Островецкой АЭС.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Беларусь «немедленно реализовать международные стандарты, установленные международными экспертами для ядерной безопасности Островецкой АЭС».

Литовский президент добавил, что Островецкая АЭС не соответствует международным нормам и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, сообщает корреспондент Сharter97.org в Вильнюсе.

Науседа в своем заявлении отметил, что поддерживает действия литовского правительства в отношении Островецкой АЭС и призвал к защите на уровне ЕС от угроз со стороны небезопасных атомных электростанций в третьих странах. В том числе — путем обеспечения того, чтобы произведенная там электроэнергия не покупалась.

«Это означает, что все будущие соглашения ЕС с Беларусью должны отражать позицию Литвы в отношении Островецкой АЭС», — заявил Науседа.

Президент Литвы напомнил, что соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью дает возможность установить конкретные условия, которые включают уважение демократических ценностей и требований ядерной безопасности.

При этом Науседа добавил, что независимость Беларуси и сохранение государственности страны — долгосрочный национальный интерес Литвы.

«В контексте энергетического, экономического, военного и политического сближения между Беларусью и Россией было бы безответственно поддерживать дальнейшую изоляцию Минска», — заявил президент.

С 1 по 4 октября в Литве проходят учения по реагированию на возможную аварию на строящейся в Беларуси Островецкой атомной электростанции. Сценарий учений моделирует ядерный или радиологический инцидент на Островецкой АЭС.

Учения будут длиться четыре дня и будут включать в себя отработку различных действий при ядерной или радиологической угрозе.

1 октября проверяется система оповещения населения: с 10.15 по 10.18 прошла проверка системы общественного оповещения — ответственные учреждения проверили сирены. Сообщения об угрозе также поступили на телефоны жителей Литвы.

«Своевременное получение сообщения может помочь предотвратить катастрофу. Поэтому я настоятельно рекомендую жителям проверить, доходит ли эта информация до вас. Если нет, позаботьтесь о вашей безопасности — посетите сайт готовности к чрезвычайным ситуациям lt72.lt и настройте свои телефоны в соответствии с предоставленными инструкциями», — пояснила глава МВД Литвы Рита Тамашунене.

Жителям, которые услышали звуки сирен или получили оповещение на телефон, рекомендуется включить радио или телевизор, где будет даваться информация об угрозе и о том, как к ней подготовиться.

В 14.00 МВД созвало правительственную чрезвычайную комиссию во главе с министром внутренних дел Ритой Тамашунене. Во время заседания комиссия назначит руководителя центра проведения учений.

2 октября пройдет учебная эвакуация населения. Ответственные службы эвакуируют по 50 добровольцев из Швенченского района в Зарасайский, из Вильнюсского района в Кальварийский, из Шальчининского района в Варенский. Согласно Национальному плану защиты населения, в зону эвакуации входит территория в 30-километров вокруг Островецкой АЭС.

В этот же день будет смоделирована раздача йодсодержащих таблеток. Будет отработана дезактивация, радиологическая чистка и подготовки оборудования. МВД призвало жителей не пугаться офицеров в защитной одежде, которых можно будет увидеть в местах проведения учений.

3 октября будет отрабатываться радиологическая разведка — как воздушная, так и наземная. Для проведения учений в небо поднимут два вертолета.

4 октября МВД подведет итоги учений. В оценке примут участие эксперты и наблюдатели из Латвии, Польши, Эстонии и Великобритании.

Литва неоднократно критиковала Беларусь за невыполнение требований безопасности при строительстве Островецкой АЭС. В 2017 году парламент Литвы признал строящуюся АЭС угрожающей национальной безопасности Литвы. В том же году Сейм принял закон, запрещающий покупку электроэнергии с небезопасных АЭС.