10 вдохновляющих фильмов о путешествиях 1.10.2019, 16:40

В этих фильмах вы увидите захватывающие пейзажи.

27 сентября отмечают Всемирный день туризма. Кто-то отправляется в путешествия ради новых впечатлений, а кто-то хочет сбежать от проблем и найти себя. «Новое время» сделало подборку фильмов, которая вдохновит вас отправиться в свое путешествие

Дикая

(Wild, 2014, США, драма)

На главную героиню фильма Шерил Стэйд (Риз Уизерспун) в один момент сваливается слишком много: смерть матери, неудавшийся брак и никаких надежд на счастье. Чтобы избавиться от душевных страданий, она решает в одиночку пройти тихоокеанскую туристическую тропу (длиной 1800 км), но процесс исцеления будет весьма болезненным.

Маленькая мисс Счастье

(Little Miss Sunshine, 2006, США, комедийная драма)

История о том, как несмотря на свои собственные проблемы, дела и причуды, вся семья объединилась и отправилась в далекую Калифорнию ради одной маленькой девочки Олив, которая очень хочет победить в конкурсе «Маленькая мисс Счастье».

Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники

(The Darjeeling Limited, 2007, США, трагикомедия)

История о трех братьях, которые отправляются в путешествие через Индию, чтобы восстановить семейные узы и обрести смысл жизни. Но это только на первый взгляд. На самом же деле все было затеяно ради посещения матери, которая руководит монастырем. На протяжении поездки они ругаются, попадают в странные ситуации, сталкиваются с трудностями, но все же находят в себе силы устранить противоречия между собой.

Полночь в Париже

(Midnight in Paris, 2011, США, Испания, мелодрама)

Иногда кажется, что ваше место совсем не в этой эпохе, что где-то будет лучше, чем сейчас. Как и главному герою фильма писателю и безнадежному романтику Гилу Пендеру (Оуэн Уилсон), который мечтает оказаться в Париже 20-х годов. Одним вечером, прогуливаясь улицами столицы, ему это удается, он встречает своих кумиров — Хемингуэя, Фицджеральда, Дали и других знаменитых деятелей. И перед ним становится выбор — остаться там, где он всегда мечтал быть или вернуться в свою реальную жизнь, где его ждет невеста, друзья и работа.

Ешь, молись, люби

(Eat Pray Love, 2010, США, драма)

Может показаться, что это совсем не реальная история. Взрослый человек, который обременен обязательствами, проблемами, работой, личной жизнью, не может все бросить и отправиться на поиски себя. Но главная героиня фильма Элизабет Гилберт (Джулия Робертс) доказывает, что возможно все. Она отправляется в путешествие по миру, где открывает для себя новые возможности, впечатления и любовь.

В диких условиях

(Into the Wild, 2007, США, драма)

Это реальная история о молодом человеке, который, отвергнув все материальные блага, отправляется автостопом на Аляску, чтобы полностью окунуться в дикую природу. За два года его странствий по США, Мексике он встретил много интересных людей, подрабатывал на случайных работах и попадал в переделки. Все это, так или иначе, меняет его жизнь.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

(The Secret Life of Walter Mitty, 2013, США, Великобритания, Канада, приключения)

Уолтер Митти (Бен Стиллер) не самый уверенный в себе парень и со стороны кажется обыкновенным скромным служащим. Но в своих мечтах он может становится кем угодно: и великим космонавтом, и отчаянным путешественником. По стечению обстоятельств он отправляется в настоящее путешествие через Гренландию, Исландию и Гималаи на поиски фотографа, сделавшего уникальный кадр, который должен быть на обложке последнего номера журнала, где работает главный герой.

Кон-Тики

(Kon-Tiki, 2012, Норвегия, Великобритания, Дания, Германия, приключения, история)

Кон-Тики — это маленький плот из бревен, на котором совершил экспедицию из Южной Америки в Полинезию Тур Хейердал со своей командой. Герои сталкиваются с голодными акулами и гигантскими китами, со штормом и ветрами. Каждый день своего путешествия герои доказывают, что человеческие возможности — безграничны.

Семь лет в Тибете

(Seven Years in Tibet, 1997, США, Великобритания, драма)

Генрих Харрер (Брэд Питт) отправляется в путь, чтобы покорить самый неприступный пик в Гималаях. Он сталкивается с опасностями, войной, попадает в плен, но все-таки доходит до Тибета, где знакомится с десятилетним Далай-Ламой и становится сначала его учителем, а потом и другом. Вернется ли он тем самым человеком, который покинул дом много лет назад?

Путешествие Гектора в поисках счастья

(Hector and the Search for Happiness, 2014, Германия, Канада, Великобритания, ЮАР, драма)

Главный герой фильма психиатр Гектор (Саймон Пегг), который, несмотря на все свои усилия не может помочь своим пациентам стать счастливее. Он решает отправиться в путешествие по миру на поиски счастья, чтобы узнать, существует ли оно вообще. Найдет ли он, то что ищет? Сможет ли сказать, что он счастливый человек?