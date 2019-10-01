Польша также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы 1.10.2019, 16:38

Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Мероприятие также бойкотируют делегации делегации Латвии, Литвы, Грузии, Эстонии и Украины.

Делегация Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержала позицию стран Балтии и Грузии относительно мероприятий по празднованию 70-летия Совета Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Гончаренко – член украинской делегации, который принимает участие в осенней сессии ПАСЕ неформально, сообщает "Гордон".

"Польша также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше", – написал нардеп.

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.