Геннадий Бердянев: Больше всего власти боятся объединения людей 1.10.2019, 16:47

Геннадий Бердянев

Выход только один — смена режима.

Геннадий Бердянев — полоцкий предприниматель, активист «Белорусской христианской демократии», один из лидеров протестов ИП 2016 года, дал интервью для пресс-службы БХД.

- Геннадий, пожалуйста, расскажите о себе.

- Сам я полоцкий, родился в 1963-м, школа, армия, работал на ремзаводе, литейно-механическим слесарем, токарем. В 1990-е пошел в предприниматели, так что на рынке уже более двадцати лет.

- Вы были одним из активистов протестов полоцких предпринимателей 2016 года. Вспомните, как тогда поднялась волна массовых волнений?

- Налоговая трясла людей, весь рынок был возмущен. Мы с Ольгой Шерстобитовой начали ходить по кабинетам, требовать остановить это издевательство. Ездили в Витебск и Минск на протесты. В Минске полоцких сначала было больше ста человек.

- И какой был эффект?

- Эффект был! Люди объединились, и это главное. Солидарность. Сплоченность. Чиновники боятся не бумажек и обращений, а объединения людей. Людей сплачивают такие акции, протесты, сбор средств. На 25 марта 2017 года полоцкие предприниматели собрали много помощи арестованным и передали правозащитникам. Говорят, что предприниматели защищают только себя. Нет. Предприниматели участвуют в массовых акциях протеста среди первых.

- Что сейчас происходит на полоцком рынке?

- Люди беднеют, мы беднеем. Бывает, что за день ни одного покупателя. Рынок почти пуст. Понятно, что трудно оплачивать аренду. Люди доведены до нищеты.

- Как вы пришли в БХД?

- Меня подтолкнуло то, что людям нужно объединяться. Создавать партии, профсоюзы. Создавать силу. Для меня особенно важно, что для жизни необходимы моральные основы — Божьи заповеди. Присяга, законы — они, в принципе, берут начало из тех же Божьих заповедей. Сыграла свою роль и личность Павла Северинца. Поэтому — Белорусская христианская демократия.

- Что вы думаете о ситуации в Беларуси и сегодняшнем режиме?

- По телевизору нам говорят, что жить хорошо. Где же хорошо! Ты же ходишь по улицам и видишь жизнь вокруг. За 25 лет правления Лукашенко белорусский рубль так и не стал конвертируемым. Цены растут. Заводы в Полоцке — разорились. Разваливаются семьи. Пьянство, наркомания. Вокруг страх. Даже чиновники боятся, что их посадят. А тут еще планы по присоединению к России — будет еще хуже.

- Какой выход для Беларуси?

- Выход — смена режима. Когда человек постоянно обманывает — пора менять. Идеология — спорт, а кто может позволить себе заниматься спортом? Мы работаем под залог своего имущества, которое у нас в любой момент могут конфисковать несправедливые суды. Надо объединяться и менять!