«Обвиняюсь в получении ручки и телефона» 8 1.10.2019, 16:56

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В суде допросили бывшего замминистра здравоохранения.

Суд Фрунзенского района Минска продолжает процесс по делу Людмилы Реутской, начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава, пишет tut.by.

В качестве свидетеля в суд конвоиры уже доставляли бывшего замминистра Игоря Лосицкого, осужденного за взятки к 6 годам. Сегодня в наручниках в зале появился его коллега — экс-замминистра здравоохранения Валерий Шевчук.

В сопровождении конвоиров он прошел к трибуне, держится Валерий Евгеньевич уверенно, сразу и четко называет свои данные, адрес. Говорит, он обвиняемый по другому уголовному делу по ч.3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере), в суде по которому пока объявлен перерыв: прокуратура попросила время на изменение обвинения.

— С 2006 года по 1 сентября 2017 года, точнее, 10 лет и 10 месяцев, работал в должности замминистра, — уточняет Шевчук.

Все время допроса он находится в наручниках, но это не мешает ему держать ручку, просматривать документы. Конвоиры не отходят ни на шаг.

— Связано ли ваше обвинение с Реутской? — обращается к свидетелю судья.

— Думаю, да. Поскольку обвиняюсь в получении от Рубцовой (главы представительства итальянской компании Recordati и взяткодателя по делу Реутской. — Прим.) ручки, телефона и письменного прибора (карандашницы. — Прим., — отвечает Валерий Шевчук, который был задержан 25 февраля 2019 года.

— Сколько стоит ручка? — спрашивает адвокат обвиняемой Андрей Санкович.

— По словам Рубцовой, 70 долларов. Да я ручку даже не помню! — говорит Шевчук, эти подарки он получил на Новый год и 23 Февраля.

С Людмилой Реутской он знаком с 2006 года, отношения деловые, много лет Шевчук курировал ее работу: обеспечение населения лекарственными средствами. Он вспоминает, как в 2012 году появился Департамент фармпромышленности, который возглавлял, совмещая с должностью замминистра. Департамент был создан по поручению Лукашенко.

— Если тогда доля белорусских лекарств на рынке была 12%, то в 2016-м — уже 50%. И это заслуга в том числе Реутской, — уверен Шевчук. — За это время было зарегистрировано 150 новых лекарственных средств. А экспорт в 2017 году составил 160 миллионов долларов, хотя раньше цифры были другие — 80 миллионов.

В какой-то момент допрос свидетеля напоминает лекцию о том, как устроено министерство, как менялось производство и отношение к белорусским лекарствам, как они выходили на европейский рынок.

— Многие скептически относятся к белорусским лекарствам, это пошло еще с 90-х годов. Сейчас в районных и городских больницах 80−90% белорусских лекарств, жалоб на качество нет, — отмечает Валерий Шевчук.

Он приводит конкретные цифры, которые показывают, как дорого создать новое лекарство. На это уходит 10 лет и миллиард долларов. Чтобы создать копию препарата — 4−5 лет и 200 миллионов долларов. Таких денег в Беларуси нет, многие препараты или субстанции завозятся из-за границы, а фасуют и пакуют их на территории страны.

— Половина венгерской «Но-шпа» упаковывается в Беларуси, — отмечает бывший заместитель министра.

Именно фасовкой и упаковкой хотела заниматься «Стимэнерджи», которой руководит муж взяткодателя Ларисы Рубцовой. Компания обратилась в лицензионный отдел Минздрава, «Стимэнерджи» отказали, сославшись на то, что у них нет регистрационного досье. Фирма хотела паковать лекарства «Максфарм».

И тогда Людмила Реутская написала служебную записку о том, что не согласна с принятым решением, резолюцию поставил замминистра Игорь Лосицкий, и записка попала к Валерию Шевчуку. Он поддержал Реутскую, но вспомнить детали не может.

— Я согласовал 580 номенклатур за 3 года, — уточняет Шевчук. — То, что было написано Реутской, соответствовало требованиям, но не вписывалось в общепринятую догму. Проблема возникла на ровном месте.

По словам осужденного Игоря Лосицкого, вопрос «Стимэнерджи» обсуждался у министра Василия Жарко, Шевчук это отрицает.

— 29 декабря 2016 года Жарко был назначен заместителем премьер-министра, а Малашко стал министром в конце января 2017 года. Моя же служебная записка была написана 16 января, Жарко уже не работал, — добавляет Валерий Шевчук.

«Стимэнерджи» все-таки получила лицензию. По мнению и свидетеля, и обвиняемой это было законно.

— Я спрашивал у Рубцовой на суде: «Что же я для вас сделал?». Она не смогла ответить. Добился только того, что я считался самым влиятельным замминистра. (…) Ее показания навеяны нахождением в СИЗО (она два месяца провела за решеткой. — Прим.), — уверен Валерий Шевчук.

Он считает, Реутская не могла повлиять на принятие решения по вопросу «Стимэнерджи», она всегда «дружила и дружит с головой».

— Если бы один человек мог все решить, через полгода жил бы в Майами и ни о чем не думал. Медицина бюрократична, один человек ничего не решит, — уверенно заявляет бывший замминистра здравоохранения. — Мне обидно, что мы с Реутской попали в такую ситуацию.

Он вспоминает, как профессионализм Людмилы Реутской высоко ценила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она все время напрямую звонила Людмиле Александровне, хотя не всегда могла ответить на звонок Шевчука.

— На суде Лариса Рубцова и ее муж не смогли вспомнить процесс согласования документов «Стимэнерджи» (…) Да если бы мы занимались «Стимэнерджи», они бы получили лицензию за 2 дня. У них с документами было все в порядке, — говорит Шевчук.

Напомним, процесс по делу Людмилы Реутской идет с 24 сентября в суде Фрунзенского района Минска, ей вменяют ч. 2,3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере). Процесс ведет судья Юлия Близнюк, она уже рассматривала «дела медиков».

Процесс продолжается.

«Дело медиков»

По «делу медиков» проходило более 90 человек обвиняемых и подозреваемых: примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.

28 января 2019 года суд вынес приговор Сергею Корытько, которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — 2,5 года «домашней химии».

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы.

Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет.

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, хотя прокурор просил ограничение свободы.

Главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к 4 годам. Такой же срок получил и бывший главный врач 1-й городской клинической больницы Олег Фомин.

65-летнего главного врача 9-й больницы Валерия Кушниренко приговорили к 5 годам колонии. Его признали виновным в получении взятки в 13 800 долларов.

Замглавврача медцентра МТЗ Сергея Семижона осудили на 7,5 года за получение взятки в 28 тысяч долларов.