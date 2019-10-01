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Офшорные прятки

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  • Александр Тимофеев
  • 1.10.2019, 17:05
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Офшорные прятки

Почему иностранные инвестиции в Россию упали до десятилетнего минимума.

Текущая ситуация в мире, где нарастают и приумножаются различного рода риски, прежде всего геополитические, торговые и экономические, оказывает непосредственное влияние на динамику прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на глобальном уровне. Объемы ПИИ падают уже три года кряду, причем в 2018 году они достигли самого низкого уровня со времен финансового кризиса, сократившись сразу на 13%.

Во многом эта тенденция объясняется и ужесточением позиции многих регуляторов, которые стали бдительнее следить за соблюдением национальной безопасности на волне роста протекционизма. Так, за прошлый год регулирующие органы заблокировали международные сделки по слиянию и поглощению более чем на 150 млрд долларов, тогда как годом ранее эта цифра была на 50% ниже.

По оценкам МВФ, из общего объема прямых иностранных инвестиций, который составляет порядка 40 трлн долларов, фиктивными являются инвестиции на 15 трлн.

Причем 85% из них приходятся на такие налоговые убежища, как Люксембург, Гонконг, Нидерланды, Швейцарию, Ирландию и т.д., задача которых заключается в привлечении иностранных инвестиций через низкую или даже нулевую ставку корпоративного налога.

Впрочем, такая практика характерна не только для вышеперечисленных стран — у многих других государств присутствует соблазн вложиться в так называемые зарубежные компании-пустышки, от которых можно получить приличные инвестиции.

А что в России?

Если говорить конкретно о России, здесь в прошлом году иностранные инвестиции тоже сократились в два раза, достигнув минимального за 10 лет значения по отношению к ВВП. На это есть несколько причин, главными из которых являются вялый рост экономики и сохраняющиеся геополитические риски, связанные с санкционной риторикой Запада. Сказываются и меры правительства, которое подстегивает перерегистрацию российских компаний в своей стране, включая внутренние офшоры. В самом Банке России этот обвал объяснили угасанием тенденции возвращения капиталов в экономику через офшоры.

При этом баланс инвестиций в Россию из-за рубежа представляет собой весьма важный макроэкономический параметр. К примеру, на основе динамики этого показателя Центробанк планирует конкретные меры своей денежно-кредитной политики. Но важно отметить, что данный барометр не является надежным и, по сути, опираться на него нельзя.

Три фактора, искажающих статистику

Во-первых, довольно длительное время фактические инвестиции в ценные бумаги из-за рубежа были выгоднее и привлекательнее, чем инвестиции в России. К примеру, возьмем Эстонию, которая давала нулевую ставку на операции с ценными бумагами. На этом фоне несколько проблемных моментов, сопряженных с номинальными сервисами, не имели большого значения, если вовремя их предусмотреть.

Во-вторых, нельзя не учитывать факт наличия довольно большого количества абсолютно российских компаний, чьи головные офисы зарегистрированы в офшорных зонах.

В случае с этим сегментом не представляется возможной адекватная оценка реальных инвестиций, очищенных от части средств, выведенных прибылью. Одним из таких примеров является крупный российский ритейлер «О'Кей». Его управляющая компания O'Key Group зарегистрирована в Люксембурге, тогда как головной офис находится в Москве.

И третьим препятствием для точной оценки инвестиций является тот факт, что нередко многие отрасли фактически задействуют так называемые «серые» схемы импорта. В рамках таких операций таможенная стоимость занижается, и, соответственно, прибыль точно так же оседает на неопределенных офшорных компаниях.

Кнут и пряник

Отдавая себе отчет в том, что применение сугубо запретительных мер — непопулярный метод, государство решило воспользоваться стратегией «кнута и пряника».

Ужесточив контроль за движением средств, правительство одновременно запустило программу амнистий капиталов, причем продлевалась она уже неоднократно. В теории все выглядит вполне логично и уместно. Но на деле, по причине низкой согласованности налоговых органов и других участников этого процесса, эта амнистия капиталов не дала практически никакого прироста, если верить статистике.

Впрочем, главная проблема заключается даже не в этом, а скорее в отсутствии доверия. Инвесторы зачастую не чувствуют себя полностью защищенными в российской юрисдикции, не ощущают полной уверенности в том, что право собственности по их прямым инвестициям будет чем-то подкреплено. В таких условиях «прятки» за офшорными компаниями для «перестраховки» не вызывают удивления.

Александр Тимофеев, «Новая газета»


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