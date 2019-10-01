В российской нефти снова обнаружили хлор 6 1.10.2019, 17:23

1,913

В сырье от «Башнефти» европейские нормативы по хлорогранике превышены в 5 раз.

В добываемой в России нефти снова обнаружено заметное превышение европейских нормативов по содержанию хлорорганических соединений, из-за которых весной более чем на месяц приходилось останавливать трубопровод «Дружба», а покупатели в ЕС вернули в РФ больше миллиона тонн бракованного сырья, пишет finanz.ru.

Как сообщает РИА Новости, «Транснефть» объявила о выявлении значительного количества хлора в поставках «Башнефти», которая, судя по статистике трубопроводной монополии, сдает в систему едва ли не самую грязную нефть в стране.

По итогам сентября компания, которая в 2016 году досталась «Роснефти» по итогам спора с миллиардером Владимиром Евтушенковым, закачивала в трубопроводы «Транснефти» сырье с содержанием хлорорганики в 4,1-5,2 частей на миллион (ppm).

Это выше, чем традиционные для «Башнефти» значения (3,5-4 ppm), подчеркивает «Транснефть».

И хотя содержание хлора укладывается в российские ГОСТы, согласно которым ненормативным является содержание более 6 ppm, оно значительно выше стандартов европейских НПЗ, которые привыкли получать сырье с 1-1,5 ppm.

«По итогам работы за сентябрь сделано представление руководству «Башнефть-Добыча» о повышении фона по показателю массовая концентрация органических хлоридов (ХОС)», - говорится в сообщении «Транснефти».

В конце августа председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обратился в правительство РФ с предложением ужесточить российские нормативы по хлору и довести их до европейских (1 ppm), а также внедрить систему независимого контроля качества за поставками.

«Транснефть» в свою очередь заявила, что согласна допустить независимых инспекторов, если расходы возьмут на себя нефтяные компании. Комментируя предложение ужесточить нормативы, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин призвал «Роснефть» начать с себя и выполнить собственные предложения.