Двое польских учителей были вынуждены уехать из Беларуси 1 1.10.2019, 17:28

1,267

Томаш и Малгожата не смогли получить разрешение на временное проживание.

27 сентября непризнанный властями Союз поляков Беларуси заявил, что из Беларуси выгнали двоих польских учителей. Томаш и Малгожата Банашкевичи волонтёрили в Гродно — и вынуждены были покинуть нашу страну на прошлой неделе, передает Еврорадио. В СПБ считают, что учителей вынудили уехать из Беларуси, что это было незаконно, и собираются обращаться в суд.

В Беларуси Томаш и Малгожата провели всего две недели. Их последние посты в соцсетях — это фото из Гродно, на которых учителя выглядят очень счастливыми. "Сейчас нам нужен покой", — рассказывает Томаш по возвращении в Польшу.

Что случилось? Почему польские волонтёры вернулись на родину? Разбирались журналисты.

За две недели учителя никак не могли успеть нарушить закон

Польские учителя, консультанты и методисты могут приезжать в Беларусь и в качестве волонтёров проводит консультации и занятия. Это позволяет подписанное между правительствами Беларуси и Польши соглашение о сотрудничестве в областях образования и культуры.

Томаш и Малгожата собирались преподавать польский язык в общественной школе имени короля Стефана Батория. Но, по словам председателя СПБ Анжелики Борис, в отделе внутренних дел администрации Ленинского района Гродно было решено, что они должны покинуть Беларусь.

"Волонтёров направляет Министерство образования Польши. Никаких зарплат (я подчёркиваю) они не получают, — говорит Анжелика Борис. — Сейчас случилось то, что двоим учителям отказали в пребывании на территории Беларуси на основании того, что они якобы ведут здесь трудовую деятельность. Это нонсенс!"

Борис настаивает, что за две недели учителя никак не могли успеть нарушить закон. Представитель СПБ считает, что "основание [для изгнания] чисто политическое". И вспоминает, что подобных случаев в белорусско-польских отношениях не было уже 10 лет.

Учителя уехали, так как у них закончились визы

В Министерстве образования Беларуси о ситуации слышали, но комментировать пока не берутся.

"Да, мы в курсе, заместитель министра тоже в курсе. Но тут надо во всём разобраться, поэтому давайте подождём", — просит пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

Больше деталей нам сообщили в Министерстве внутренних дел. По сведениям начальника управления информации и общественных связей МВД Ольги Чемодановой, учителя выехали из Беларуси не потому, что их кто-то выгнал, а потому, что у них закончились визы.

"В отделы по гражданству и миграции обратились 7 граждан Польши для получения разрешения на временное проживание в Беларуси на основании того, что они будут заниматься консультационной деятельностью. [Им] было отказано в связи с тем, что консультативная деятельность не подразумевает получение разрешения на временное проживание, этой деятельностью можно заниматься в рамках временного пребывания в Беларуси или дистанционно, — рассказывает Ольга Чемоданова. — Гражданам рекомендовано получить специальное разрешение на занятие трудовой деятельностью, чтобы в дальнейшем получить разрешение на временное проживание. Двое граждан Польши выехали по причине истечения срока действия визы. Решение о выдворении за пределы РБ не принималось".