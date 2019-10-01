Они родились в Беларуси, но прославились в мире

Они родились в Беларуси, но прославились в мире15
- 1.10.2019, 17:40
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Их фамилии стоит знать всем.
«Белсат» представляет самых знаменитых людей, родившиеся на территории современной Беларуси.
Марк Шагал
Родился 7 июля 1887 г. в Витебске. Российский, белорусский и французский художник. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
Хаим Вейцман
Родился 27 ноября 1874 г. в Мотоле (сейчас агрогородок в Ивановском районе Брестской области). Химик, один из лидеров сионистского движения, первый президент Израиля.
Андрей Громыко
Родился 5 июля 1909 г. в деревне Старые Громыки (Ветковский район, Гомельская область). Советский государственный деятель и дипломат, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1985-1988).
Игнат Домейко
Родился 31 июля 1802 г. в Великой Медвядке (ныне деревня в Кореличском районе Гродненской области). Участник восстания 1830-1831 годов, белорусский, польский и чилийский ученый-исследователь, геолог, минеролог, ректор чилийского университета, Национальный герой Чили.
Тадеуш Костюшко
Родился 4 февраля 1746 г. в имении Меречевщина (ныне Ивацевичский район Брестской области). Военный инженер и военный деятель, возглавивший восстание Речи Посполитой против России и Пруссии, а также участник войны за независимость США.
Ян Черский
Родился 15 мая 1845 г. в имении Свольна на Витебщине. Белорусский и российский геолог, палеонтолог и географ, исследователь Сибири и участник восстания Кастуся Калиновского.
Павел Сухой
Родился в 1895 г. в городе Глубокое Витебской области. Авиаконструктор, один из создателей реактивной и сверхзвуковой авиации, разработчик конструкций нескольких десятков самолетов.
Николай Судзиловский (Николас Руссель)
Родился в 1850 г. в Могилеве в обедневшей дворянской семье. С 1892 года жил на Гавайях, где отстаивал права коренных жителей. Этнограф, географ, химик, биолог, врач-генетик, революционер-народник, первый президент сената Гавайских островов.
Знаете знаменитую личность, которая родилась или связана с Беларусью? Рассказывайте в комментариях.