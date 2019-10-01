Елена Терешкова: Даже дети понимают, что в Беларуси полно несправедливости 3 1.10.2019, 18:16

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Люди ищут альтернативу нынешней власти.

Активистка «Европейской Беларуси» Елена Терешкова, которая принимает участие в парламентской кампании по Каменногорскому избирательному округу №101, рассказала пресс-службе гражданской кампании о том, как проходит этап сбора подписей:

- На пикетах довольно весело. Интересно наблюдать, когда люди оглядываются на меня, смотрят на фото на стенде, потом опять на меня, не отваживаются подойти, но хотят, в итоге подходят, ставят подпись.

Есть люди, которые специально уже идут с паспортами, чтобы поставить свою подпись в мою поддержку. Конечно, среди таких людей с паспортами встречаются и те, кому приходится объяснять, что я не отношусь к их округу, рассказываю где можно отдать подпись за кандидата от кампании «Европейская Беларусь», говорю людям о том, что если они и не могут отдать за меня свою подпись, то моральная поддержка тоже очень важна.

Интересно разговаривать с молодежью. Подходят даже школьники, смотрят, интересуются, задают вопросы. Дети подходят, когда видят национальную символику, им это нравится. Забавно, когда подростки удивляются, что в пикете стоит сам возможный кандидат, тогда их интерес разгорается еще больше. Я слышу очень много вопросов от молодежи, от совсем молодого поколения, которым лет по 16. Несмотря на свой возраст, такие дети уже понимают, что в нашей стране очень много несправедливости, они чувствуют, что ситуация складывается очень неблагоприятным образом. В разговоре со мной они ищут вопросы на многие ответы, которые их волнуют. У нас же бытует мнение, что молодежь у нас аполитична, так вот, исходя из того, что я наблюдаю на этапе сбора подписей, могу совершенно точно сказать, что это не так.

Я фактически за время сбора подписей не сталкивалась с негативом. Было где-то три-четыре таких эксцесса, но во всех этих случаях, зачинщики были изрядно пьяны. Хочу отметить, что в этой ситуации, просто прохожие, просто люди, которые шли по своим делам, всегда подходили и отправляли подпитых любителей вступить в бурные дебаты куда подальше. Чувствуется, что люди нас поддерживают.

Я для себя пришла к такому выводу, что у нас есть активные граждане и пассивные. Наблюдала обе стороны. Так вот, с уверенностью могу сказать, что 90% активного населения хорошо владеют белорусским языком. Даже если они подходят ко мне и начинают на русском диалог, то уже через пару фраз просто переключаются на белорусский. Пусть с незначительными речевыми ошибками, пусть и вспоминая некоторые слова, но на белорусском. 90% активных граждан готовы к переходу на родной язык.

Независимо от этапов парламентской кампании, наш выход на улицы – это стратегически верная вещь, потому, что люди интересуются, они ищут для себя какие-то ориентиры, и очень часто, эти ориентиры, они видят именно в нас. Люди хотят видеть альтернативу, и мы даем им такую возможность, когда стоим на пикетах в своих городах, на своих улицах. Я вижу, как мы даем людям надежду.