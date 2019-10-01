Олег Сенцов: Спросил у Макрона, понимает ли он истинные цели Путина 1 1.10.2019, 18:30

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Олег Сенцов

Украинский режиссер рассказал о встрече с президентом Франции.

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов рассказал ему об украинских заложниках на Донбассе, в Крыму и РФ, подарил свою тюремную кружку и попросил не забывать об украинцах.

"Интересно было познакомиться и пообщаться. Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украине в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил, понимает ли Макрон истинные цели [президента РФ Владимира] Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили", – написал Сенцов на своей странице в Facebook.

Сенцов подарил Макрону свою тюремную кружку

Фото: Олег Сенцов / Facebook

По его словам, Макрон спрашивал у режиссера о времени, проведенном в тюрьме, однако украинец рассказал ему о тех политзаключенных, которые еще остаются за решеткой.

"Я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних – крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов. Президент меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро – это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных". Обнялись", – добавил Сенцов.

Встреча прошла в Страсбурге, в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.