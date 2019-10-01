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В РФ сообщили, что Украина подписала «формулу Штайнмайера»

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  • 1.10.2019, 18:55
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В РФ сообщили, что Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Формула, предложенная главой МИД ФРГ, подразумевает особый статус для Донбасса.

Украинская делегация, как и остальные стороны, подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщил представитель «ЛНР» в контактной группе Родион Мирошник, передает корреспондент РБК. Подписание также подтвердили два источника, знакомые с ходом заседания.

Надежду на успешное проведение встречи во вторник выразил помощник президента России Юрий Ушаков. «Надеемся, что будет окончательно согласована «формула Штайнмайера» и украинская сторона это официально зафиксирует», — заявил он «Интерфаксу» незадолго до начала мероприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отказ Киева от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе.

Надежду на согласование механизма действия формулы и начало дальнейшей реализации минских соглашений выразил во вторник и президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Макрон заявил о намерении провести саммит «нормандской четверки» уже в ближайшие недели. «Минские соглашения и ничего другого. Наша позиция не изменилась», — сказал французский президент о формате решения украинского конфликта.


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