S&P: Российские банки не надежнее узбекских 1 1.10.2019, 19:14

Риски банковской системы России оцениваются в 8 баллов из 10.

Российская банковская система по надежности и защищенности от рисков находится на уровне Узбекистана, Грузии или Армении, передает finanz.ru.

К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства S&P по итогам очередного пересмотра оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора (BICRA).

По методологии S&P уровень риска российской банковской системы составляет 8 баллов из 10 возможных.

Как «очень высокие» оцениваются угрозы экономической устойчивости и кредитный риск в целом по экономике, включенной в глобальные производственные цепочки на 80% за счет экспорта простейшего минерального сырья.

«Очень высокий риск», по мнению S&P, представляет также институциональная среда - то есть система госуправления, отвечающая как за принятие законов, так и за контроль их исполнения через надзорные органы и правоохранительная систему, уровень коррупции в которых Transparency International оценивает на уровне Папуа - Новой Гвинеей, Ливана или Ирана.

Как «высокие» оцениваются риски дисбалансов внутри экономики, которая две трети валютных доходов получает от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов и остается на углеводородной игле, несмотря на десятилетия планов и программ по развитию несырьевых отраслей.

«Высокими», по оценке S&P, остаются риски в сфере конкуренции. Внутри банковской системы более 60% активов приходится на кредитные организации с госучастием, тогда как общая доля государства в экономике, по оценке ФАС, достигла 70%.

Риски фондирования банковской системы - то есть угроза оттока вкладов и средств со счетов - снизились, констатирует S&P: если год назад они оценивались как «очень высокие», то теперь стали просто «высокими».

Банки накопили «значительный объем внутренних депозитов», отмечает агентство: по данным ЦБ, на 1 сентября физлица держали на рублевых вкладах 23,1 триллиона рублей, а корпоративные клиенты - 15,9 триллиона. Эти депозиты «демонстрируют устойчивость, вопреки нестабильной рыночной ситуации и служат надежным источником фондирования для российских банков», говорится в обзоре.

Для депозитов в иностранной валюте с 40% в 2015-16 гг упала до 25% (95,5 млрд долларов у физлиц и 105,5 млрд - у юрлиц), равно как внешний долг банковской системы.

Впрочем, улучшение условий фондирования касается в основном крупных банков, прежде всего государственных, которые пожинают плоды проводимой ЦБ зачистки, концентрируя все больше клиентских средств.

«В целом база фондирования многих небольших частных банков в значительной степени зависит от фактора доверия, и нестабильность на рынке может привести к оттоку депозитов из таких банков».