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Лукашенко рассказал, как найти счастье в ЕАЭС

  • 1.10.2019, 19:19
Лукашенко рассказал, как найти счастье в ЕАЭС

Диктатор в Ереване поведал рецепт счастья.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прежде всего должны думать, как найти счастье в самом объединении, а потом развивать торговлю с третьими государствами. Об этом Александр Лукашенко заявил телеканалу "Россия 1" в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

"Президент Казахстана говорил о том, что внутренняя торговля у нас сократилась, наша внешняя торговля с другими странами сокращается. Я думаю, прежде чем говорить о торговле, допустим, ЕАЭС в целом, нужно подумать о том, как счастье найти внутри нашего союза, как сделать так, чтобы наибольшую выгоду получили от торговли внутри. А для этого надо снимать барьеры, нужно быть обязательными", — приводит БелТА слова белорусского правителя.

Он сообщил, что в ЕАЭС зафиксировано несколько десятков барьеров, а их ликвидация идет очень медленно.

Лукашенко добавил, что Беларусь готова сотрудничать с как можно большим количеством государств, однако при этом надо защищать собственные интересы и товаропроизводителей.


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