Бессмертный: Кремль торпедным ударом под названием «формула Штайнмайера» разгромил стратегию Зеленского 3 1.10.2019, 19:35

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Роман Бессмертный

Экс-посол Украины в Беларуси - o подписании «формулы Штайнмайера».

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный в эфире Радио НВ прокомментировал подписание украинской стороной формулы Штайнмайера.

«Этот пожар летом-осенью 2015 года погасили и вывели на нормальную логику ведения процесса. В результате прихода людей, которые просто не владели материальной частью, произошли эти извращения. И фраза министра, что: Я подписал формулу Штайнмайера — несла в себе потенциальную опасность. И она сейчас реализуется. Добра от этого ждать не следует», — отметил Бессмертный.

По его словам, украинской стороне нужна была тактика, которая позволила бы удержать ситуацию под контролем. Украинским политикам нужно было говорить о социально-гуманитарной проблематике на Донбассе и в Крыму.

«Это давало бы возможность держать ту ситуацию и ключевой месседж, с которым Зеленский шел на выборы. Что произошло? Кремль фактически торпедным ударом под названием „формула Штайнмайера“ разгромил ту стратегию, с которой шел Зеленский. И команда нынешнего президента абсолютно без всякого анализа забыла о ключевых запланированных вещах и моментально перешла на платформу Кремля», — отметил Бессмертный.

Ранее Беcсмертный заявил о недопустимости подписания формулы Штайнмайера, регулирующей проведение выборов на Донбассе.