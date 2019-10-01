Зеленский: Выборов на Донбассе не будет без контроля границы с РФ 5 1.10.2019, 20:11

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Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал согласование «формулы Штайнмайера».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборов на Донбассе не будет без контроля границы с Российской Федерацией (РФ). Об этом он сообщил на брифинге 1 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, Украина не будет проводить выборы, если там есть военные РФ.

"Если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, то мы понимаем, что не может быть пулеметов. Граница должна быть наша", - говорит он.

Он добавил, что это должно быть прописано и нужно это обсуждать.

"Если там кто будет - выборов не будет. Мы никогда не пойдем проводить выборы, если там есть военные", - говорит президент Украины.