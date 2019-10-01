Родителями, которые собирают деньги на тетради, может заинтересоваться налоговая 4 1.10.2019, 20:19

Родителям придется подтверждать, что деньги предназначались для закупки школьных принадлежностей.

Мамам и папам школьников, которые состоят в родительском комитете, часто приходится собирать деньги на централизованную покупку тетрадей, канцтоваров и других принадлежностей. Собирать наличкой не всегда удобно, поэтому некоторые «забрасывают» деньги на банковскую карточку. Однако такими переводами может заинтересоваться налоговая. Tut.by узнал, как доказать, откуда и на что пришли деньги.

В редакцию обратилась мама ученика, одной из минских школ, которая состоит в родительском комитете.

— Не секрет, что и в детских садиках, и в школах родители постоянно на что-то сбрасываются деньгами. В первом случае это и влажные салфетки, и бытовая химия, и питьевая вода, и какие-то канцелярские принадлежности, — перечисляет женщина. — В школе на свои деньги нужно покупать уйму рабочих тетрадей, каких-то учебных пособий и прочего. Многие родители делают это централизованно. Однако здесь встает вопрос: как собирать на это средства? К примеру, в детском саду воспитатели деньги в руки не берут, не хотят иметь с этим никаких дел, им не сдашь. Класть в шкафчик ребенку, чья мама состоит в родительском комитете? Тоже не вариант. Удобно бросить деньги на карточку. Но есть загвоздка: не заинтересуется ли налоговая, откуда приходят деньги?

За комментарием по этому вопросу мы обратились в Министерство по налогам и сборам. Там разъяснили все нюансы.

— Налогообложению подлежат все доходы, которые получает человек как в денежной форме (наличные, зачисленные на счет физлица в банке либо по его поручению на счета другого человека), в электронный кошелек, так и в натуральной форме. Исключением могут быть доходы, которые не подлежат налогообложению или освобождаются от него, — сказали в министерстве. — Однако термин «доход» для целей налогообложения трактуется как «экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить».

В МНС уточняют, что подоходным налогом не облагаются доходы, которые «получает человек от другого человека для исполнения его поручения по каким-либо расчетам, оплаты в его пользу или в пользу кого-то еще, как расчет за работу или услугу».

— Таким образом, при поступлении в налоговый орган информации о поступлении на счет, в том числе карт-счет, физического лица денег от других людей он имеет полное право потребовать пояснений или документального подтверждения, откуда эти средства, спросить об их назначении, фактическом расходовании и других моментах, имеющих существенное значение при решении вопроса о налогообложении, — отметили в МНС. — Однако человек может пояснить, что деньги были ему переведены на покупку, скажем, тетрадей, и предоставить кассовый чек или другой документ, подтверждающий их покупку.

Проще говоря, если у налоговиков возникнут вопросы, откуда поступили деньги на карточку, то нужно будет подтвердить, что они предназначались для закупки школьных принадлежностей.