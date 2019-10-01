В Литве прошли «Островецкие учения» 1.10.2019, 20:31

Учения вскрыли проблему: не все жители получили уведомления об угрозе.

1 октября в 10.15 ч. Министерство внутренних дел Литвы в ходе "Островецких учений" проверяло системы уведомления жителей. Во время проверки включали сирены и жителям выслали сообщения с уведомлением об опасности. Выяснилось, что в случае реальной угрозы далеко не все жители получат информацию об опасности: сайт "завис", а часть телефонов не приняла сигнал об опасности.

В редакцию портала Delfi обратилась возмущенная жительница Вильнюса Лина. По ее словам, об угрозе она ничего не узнала бы, поскольку сообщения не пришли ни на ее номер, ни на номера ее коллег, а сайт www.LT72.lt не работал.

"Ничто не работало. Я знала, что в 10.15 ч. это произойдет, я работала. Один из коллег сказал - слышите, сирены включили. Если бы не сказал – может и я бы услышала, но телефон молчал. Коллега сказал, что он получил сообщение, но другие 5-6 человек, сидевшие рядом, ничего не получили", – сказала Лина.

Она решила проверить информацию на специальном сайте, но он не работал.

"Он "завис", не загружался совсем. Мы удивились, посмеялись, что это учения, нас не эвакуировали. И работаем дальше. У всех в телефонах функция принятия уведомлений была включена, нас информировали во время предыдущих проверок – я все время получала, телефон звонил, подпрыгивая. Шутки шутками, тогда все получали сообщения, а сейчас лишь один коллега", – удивлялась Лина.

В юго-восточной части Литвы СМС-сообщения получили на свои телефоны 70% жителей, сработали 67 сирен оповещения из 70-и, сообщили организаторы учений.

"По предварительным оценкам, охват составил примерно 70%", – сказал журналистам замдиректора Департамента противопожарной охраны и спасения Миндаугас Канапицкас.

По его словам, часть жителей могла не получить СМС-сообщения из-за не настроенных должным образом телефонов, проблемы могли возникнуть из-за нехватки лицензий.

Почему не все получили уведомления, а сайт www.LT72.lt был недоступен? По словам представителя МВД Евы Дирмайте, проблемы произошли из-за большой нагрузки на сервер, об этом ведомству известно.

"Мы проводим тестирование. Когда на самом сайте много информации, плюс обновляется информация об учениях, это занимает несколько минут. Поэтому и бывает некоторая задержка, но Департамент информации и связи работает, все специалисты работают, делают все, чтобы сайт стал доступен. Он уже сейчас доступен – правда, через смартфоны зайти сложнее, но в компьютерах вся информация доступна", – сказала Дирмайте.

На вопрос, что делают для того, чтобы таких проблем не было в случае реальной угрозы, Дирмайте сказала, что учения для того и нужны, чтобы выяснить, что не работает и как это исправить.

Напомним, что во вторник в Литве начнутся четырёхдневные учения по гражданской защите, предназначенные для того, чтобы научиться, как реагировать на возможный инцидент на Островецкой АЭС в Беларуси.

В ходе учений будет смоделирован сценарий, когда Беларусь не сообщает об аварии на Островецкой электростанции, но установленные в Литве системы мониторинга фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха и воды.

В среду будет имитироваться эвакуация жителей - по 50 волонтёров будут эвакуированы из Швенчёнского района в Зарасайский район и из Вильнюсского района в муниципалитет Калвария. Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район.

В ходе учений будет имитироваться санитарная обработка жителей, которым будут раздавать таблетки йода.

Воздушная радиологическая разведка запланирована на четверг, в этой операции будут задействованы два вертолёта и ожидается наземная разведка.

Планируется, что подведение итогов учений в Министерстве внутренних дел состоится в пятницу.