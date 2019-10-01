Сколько стоит оскорбить Путина Леонид Бершидский

1.10.2019, 20:42

Владимир Путин

Появились первые результаты применения закона об оскорблении властей РФ в интернете.

Недавно появились первые результаты применения этого закона. В большинстве случаев суд выписывал штраф — в основном россиян наказывали за оскорбление президента РФ Владимира Путина.

Но вместо того, чтобы защитить Путина и других высокопоставленных должностных лиц от грубой и вульгарной критики, российский закон об «оскорблении его величества» — первого после распада Советского союза — создал причудливый прайс-лист. Средняя стоимость оскорбления президента — 30 тысяч рублей ($462).

После того, как в марте Путин подписал документ, местная полиция, прокуратура и суды стали использовать его в том числе и для того, чтобы защитить от обидных фраз в сети мэров, губернаторов, даже менеджеров государственных компаний. Это встревожило Кремль и российский парламент, поэтому в июле Путин попросил генпрокурора контролировать все появляющиеся дела. Позднее Министерство внутренних дел РФ проинструктировало полицию использовать этот закон лишь против тех, кто публикует оскорбительные высказывания и изображения в отношении Путина, правительства, парламента и судов.

Согласно докладу группы российских адвокатов-правозащитников Агора, из 45 дел, открытых по новому закону, 26 касались Путина и 18 из них закончились постановлением суда о наложении штрафа.

По сообщению Агоры, первое дело по закону об «оскорблении величества» было возбуждено в отношении Романа Ватанена из поселка Калевала, расположенного на северо-западе Карелии. Он опубликовал серию мемов в соцсети Вконтакте, в которых Путин был назван вором, а некоторые из его друзей-миллиардеров «паразитами» и «чертями». 24 апреля он был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Самый известный приговор был вынесен Юрию Картыжеву из города Малая Вишера, Новгородской области, который, описывая Путина, использовал вульгарную отсылку к половому акту в публикации Вконтакте, ставшей интернет-мемом. Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но взамен получил массовый флешмоб в свою поддержку.

По информации центра Сова, российской правозащитной группы, как минимум три человека также были оштрафованы за то, что ответили на эту публикацию собственными оскорблениями Путина. Кроме того, например, в июле Игорь Горланов из сибирского шахтерского города Новокузнецка был оштрафован на 30 тысяч рублей за цитирование Картыжева и ссылку на видео, где Путин говорит, что россияне вольны говорить что угодно в интернете.

Хотя 30 тысяч рублей — самый распространённый штраф, есть и определенные вариации. Суд в Архангельской области оштрафовал Георгия Минаева на 15 тысяч рублей за то, что он называл Путина «дебилоидом» во Вконтакте, отреагировав на видео, в котором российский президент едет на грузовике по новому мосту, связывающему Россию с аннексированным ей Крымом. Но не направление движения Путина разгневало Минаева, а то, что он не воспользовался ремнем безопасности и скорее всего не имеет прав на вождение грузовика.

Евгению Жукову из города Кургана, расположенного к востоку от Уральских гор, публикация провокационной антипутинской песни, которую часто пели украинские футбольные фанаты, обошлась в 40 тысяч рублей. И на прошлой неделе Алексею Бычкову из города Орел на юге России был выписан такой же штраф за то, что он называл Путина «г*ндоном» в посте о клещах. Бычков заявил, что раньше эти кровососущие арахниды не были распространены в его области, а теперь их популяция — это символ снижения качества жизни при Путине.

Кремлю нравится представлять протестующих против Путина ноющими и заламывающими руки московскими и питерскими студентами и интеллектуалами. Но в соответствии с этим законом были осуждены обычные люди из более бедных областей России. Некоторые из них уже имели судимости, большинство принадлежат к рабочему классу. География и демография осужденных показывает, что ненависть к Путину кипит тем, где обычно «голосуют» за президента на выборах, которые многие считают сфальсифицированными.

Когда в июле Путина спросили, зачем он подписал этот закон, он сослался на подобные законы в европейских странах, особенно в Германии. В этой стране незаконно оскорблять президента (но не более могущественного канцлера) — однако нарушение может быть преследовано лишь при согласии президента, и это произошло всего несколько раз в новейшей истории. Например, мужчина был оштрафован на 600 евро ($654) в 2011 году за то, что швырнул два яйца в президента Кристиана Вульфа.

Похожий закон существует и во Франции: в 2013 году левый активист Эрве Ион был приговорен к отсроченному штрафу в 30 евро за то, что он размахивал оскорбительным плакатом перед президентом Николя Саркози. Но потом Европейский суд по правам человека отменил решение французского суда. Некоторые россияне, осужденные по этому закону об «оскорблении величества» тоже планируют подать апелляцию для обжалования их штрафов в суде по правам человека.

Ни одно демократическое государство не пытается защитить образ своего лидера путем охоты за авторами непочтительных постов в социальных сетях. Такие авторитарные государства как Россия тоже должны отказаться от этой практики. Подобными делами не умерить гнев общества. Даже когда организации правозащитников вынуждены иносказательно описывать «нарушения», слушания суда лишь помогают превратить авторитарного лидера в посмешище. И чем больше люди смеются, тем ближе день, когда голосов протеста будет слишком много, чтобы их заглушить.

Леонид Бершидский, «Новое время»