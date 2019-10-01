Сайдик пояснил, как именно в Минске утвердили «формулу Штайнмайера» 6 1.10.2019, 21:10

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Мартин Сайдик

«Формула Штайнмайера» закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ.

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске закрепили формулу Штайнмайера не единым документом. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Интерфакс.

"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, - пояснил Сайдик.

И уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов. Отвечая на вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в Минске согласилась с формулой Штайнмайера. На прямой вопрос, подписали ли формулу Штайнмайера, Зеленский сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нету".