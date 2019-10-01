Возле Офиса президента Украины проходит акция «Нет капитуляции»3
- 1.10.2019, 21:25
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Поводом к акции стало подписание украинской делегацией на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера».
Активисты националистических партий и организаций вечером 1 октября собрались на акцию "Нет капитуляции", которая проходит возле Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве. Трансляцию ведет телеканал "Наш".
Поводом к акции стало подписание украинской делегацией на переговорах в Минске "формулы Штайнмайера", определяющей условия проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.