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Возле Офиса президента Украины проходит акция «Нет капитуляции»

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  • 1.10.2019, 21:25
  • 1,593
Возле Офиса президента Украины проходит акция «Нет капитуляции»

Поводом к акции стало подписание украинской делегацией на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера».

Активисты националистических партий и организаций вечером 1 октября собрались на акцию "Нет капитуляции", которая проходит возле Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве. Трансляцию ведет телеканал "Наш".

Поводом к акции стало подписание украинской делегацией на переговорах в Минске "формулы Штайнмайера", определяющей условия проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.


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