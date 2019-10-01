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Эквадор объявил о выходе из ОПЕК

  • 1.10.2019, 21:58
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК

Эквадор решил выйти из нефтяного картеля ради экономии.

Эквадор выйдет из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

В ведомстве пояснили, что решение связано с необходимостью добиться финансовой устойчивости, которая является частью плана правительства по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов.

Запасы нефти Эквадора оцениваются в 8,3 миллиарда баррелей нефти. Добыча нефти в стране в 2018 году составляла 517 тысяч бочек в сутки.

10 сентября аналитики банка Goldman Sachs снизили прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. Специалисты пересмотрели его с 1,1 до 1 миллиона баррелей в сутки. По их подсчетам, прогнозы спроса и предложения на нефть на 2020 год предполагают необходимость дополнительных сокращений добычи ОПЕК для сохранения запасов вблизи нормы.


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