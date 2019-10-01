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Минское «Динамо» победило «Сочи»

  • 1.10.2019, 22:03
Минское «Динамо» победило «Сочи»

«Зубры» добыли победу в овертайме.

Минское "Динамо" победило "Сочи" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — СОЧИ — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

ДИНАМО Мн: Энрот (Осипков); Граньяни — Еременко, Принс — Шор — Пулккинен; Евенко — Готовец, А.Костицын — Паре — Демков; Дерябин — Бокун, Мартынов — Ковыршин — Степанов; Феоктистов — Китаров — Когалев; Знахаренко, Казьянин.

СОЧИ: Проскуряков (Ахметов); Бертильссон — Эллис, Шмелев — Росен — Стремвалль; Погоришный — Петров, Крикунов — Коллинз — Лугин; М.Александров — Елизаров, Алтыбармакян — Точицкий — Мосалев; Гордеев — М.Александров, Капустин — Томилин — Архипов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Пулккинен (Шор, 21.02). 1:1 — Шмелев (Росен, Бертильссон, 45.15). 2:1 — Демков (Паре, 61.05).


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