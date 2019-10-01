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Тимошенко обратилась к Зеленскому

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  • 1.10.2019, 22:17
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Тимошенко обратилась к Зеленскому
Юлия Тимошенко

Партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook.

Тимошенко считает, что подписание формулы в Минске является прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету нашей страны.

"Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", – отметила Тимошенко.


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