Турция начала наземное наступление в Сирии в трех точках 1 10.10.2019, 7:35

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Есть первые убитые и раненые.

Турецкая армия начала наземное наступление в рамках второго этапа операции «Источник мира», которая проводится на севере и северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter, передает РБК.

В сообщении отмечается, что операция совместно с бойцами сирийской армии проводится к востоку от реки Евфрат.

По данным газеты Yeni Safak, которая ссылается на пресс-службу турецкой армии, наземная операция началась сразу в трех точках. Другие подробности пока не приводятся.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале второго этапа операции «Источник мира» в Сирии днем 9 октября. «Наша задача состоит в том, чтобы предотвратить появление террористического коридора через нашу южную границу и принести мир региону», — сказал он. Президент отметил, что операция проводится против террористических организаций Рабочая партия Курдистана (РПК) и «Исламское государство».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп и власти Евросоюза не поддержали Турцию в проведении этой операции. Американский лидер назвал решение Эрдогана плохой идеей, а в ЕС призвали Анкару быть сдержанней и остановить начатую операцию.

Спустя несколько часов после начала операции по приграничному турецкому городу Нусайбин было запущено шесть неуправляемых ракет. СМИ сообщили о жертвах в результате авиаударов: погибли 15 человек, в том числе 8 мирных жителей. Кроме того, больше 10 человек получили ранения, сообщает Al Arabiya.