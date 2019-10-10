Докладчиком по визовым вопросам с Беларусью в Европарламенте стал экс-мэр Риги Нил Ушаков 4 10.10.2019, 7:40

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Нил Ушаков

Политик является сторонником упрощения визового режима.

Докладчиком по визовым вопросам с Беларусью в Европарламенте назначен бывший мэр Риги депутат Европарламента Нил Ушаков, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Ушаков заявил, что во время визита в Минск в должности мэра Риги он говорил о том, что в идеале ЕС должен идти к безвизовому режиму с Беларусью, передает tut.by.

— Ясно, что режим нужно максимально упрощать. Это требует большой бюрократической и юридической работы. Это не только захотели — и получилось. Многие требования нужно выполнить. Но моя убежденность, что режим должен быть безвизовый. Я это поддерживаю на уровне Европарламента во всех возможных измерениях. Буду прикладывать все усилия, чтобы побольше коллег проголосовали «за». Рассчитываю на то, что поддержат, — заявил Ушаков.

В сюжете заявили, что скорее всего Европарламент рассмотрит вопрос об упрощении визового режима для Беларуси в ноябре 2019 года.

9 октября Комитет постоянных представителей Совета Евросоюза принял проект визового соглашения с Беларусью. То есть ЕС разрешили подписать соглашение с Беларусью. Документ должны одобрить Европарламент и Евросовет, после чего Совет ЕС должен принять решение квалифицированным большинством голосов. И уже после этого соглашение будет подписано Минском и Брюсселем.

Также 9 октября белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой представительства ЕС в стране Дирком Шубелем заявил, что Беларусь заинтересована в скорейшем решении визового вопроса и расширении взаимовыгодного сотрудничества с ЕС.