Зеленский договорился с главой МИД Нидерландов о сотрудничестве по делу МН17 6 10.10.2019, 7:45

1,485

Владимир Зеленский

Речь идет, в том числе, о проведении судебного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос сотрудничества по завершению расследования авиакатастрофы МН17 с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Речь идет, в том числе, о проведении судебного процесса по делу о крушении в июле 2014 года самолета Boeing 777 рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», уточняется в сообщении.

Зеленский также проинформировал министра о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий в регионе.

Ранее парламент Нидерландов принял решение о дополнительном расследовании по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Пассажирский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит из российской установки «Бук» 17 июля 2014 года под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, включая членов экипажа, все они погибли. По данным международной следственной группы, к трагедии причастны российские военные и боевики «ДНР».