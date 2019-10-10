«У тебя контракт без испытательного срока, привыкай!» 19 10.10.2019, 7:59

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Как жительница Заславля борется с магазином «Гиппо».

Год назад жительница Заславля Оксана Врублевская устроилась на работу в местный магазин «Гиппо». Но уже через неделю сообщила руководству о неудовлетворительных условиях труда. Оксана захотела уволиться, но оказалось, что это не так и легко, сообщает «Белсат».

«У тебя контракт – на год, без испытательного срока, работай, пожалуйста, до конца! Привыкай! Я изо всех сил старалась это сделать, но понимала, что это не мое место, – рассказывает Оксана. – Прошло и два месяца, и три, я понимала, что не хочу, не могу!»

Тогда наша героиня решила обратиться за помощью в независимый профсоюз и сняла на видео нарушения условий на своей работе.

«Вот на этом видео у нас тараканы расползаются по коробке, и это детское питание, оно вот так вот хаотично хранится в магазине «Гиппо», – комментирует нам видео Оксана. – А вот это маленькие тараканы на кассовой ленте, значит, они там живут, рожают…»

Также Оксана обратилась в Департамент инспекции труда, чтобы все нарушения были зафиксированы официально.

«Проверки проводились около месяца, и мне пришли ответы. Ответы из Центра гигиены и эпидемиологии, что все нарушения, которые были зафиксированы в моем заявлении, были обнаружены», – говорит Оксана.

После этого администрация магазина уволила нашу героиню по статье «Систематическое невыполнение возложенных обязанностей».

Чтобы убрать позорную запись из трудовой книжки, Оксана Врублевская обратилась в суд.

«Суд постановил восстановить меня на работе, выплатить все компенсации за время вынужденного прогула – размером 2600 рублей, компенсацию морального вреда 300 рублей – всего 2900 рублей», – рассказывает Оксана.

Свидетелем нарушений на суде выступила Валентина Радюк, бывшая коллега Оксаны.

«Почему другие девушки молчат, я не знаю, – говорит Валентина. – Скорее всего, девушки попросту боятся».

Валентине посчастливилось уволиться из «Гиппо» по согласию сторон.

После восстановления на работе Оксана Врублевская еще полгода пыталась уволиться. Но руководство ее тогда так и не отпустило.

«Несмотря на то, что в «Гиппо» я уже не работаю – мой контракт закончился, я все равно решила отстаивать свои права. Хочу, чтобы меня уволили по статье 41, в результате нарушения нанимателем законодательства о труде!»