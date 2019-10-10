Брестчане: В этом году бронетехникой забор снесли 1 10.10.2019, 8:14

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Иллюстрационное фото

Жители города недовольны военной техникой, которая носится под их окнами.

Брестские дачники обеспокоены тем, что по центральной улице их садовых товариществ носится бронетехника военных, сообщает tut.by.

Поводом для обращения в редакцию стало популярное видео, которое появилось в Сети летом. На записи было видно, как в Бресте военная техника проезжает через асфальтированную дорогу по заранее уложенным покрышкам, чтобы не портить дорожное покрытие. Пользователей Сети ролик впечатлил, в комментариях они высказывали свое восхищение ответственностью брестских военных.

А вот жители нескольких брестских садовых товариществ, которые находятся недалеко от участка, где было снято видео, не стали хвалить армейцев — и на то были причины.

«К сожалению, на видео не показано, что происходит в двухстах метрах от этого, — написал нам брестчанин Павел. — А там живут люди, гуляют дети — и носится военная техника на огромной скорости. Мы просили руководство части, чтоб участок дороги в 500 метров они проходили на нормальной скорости».

Как объяснил Павел, маршрут военных колонн пролегает по улице Танковой, которая проходит через несколько садовых товариществ: «Вымпел», «Сигнал-2009», «Восток-2009», «Мара».

— Тут дело даже не в том, что военные ездят, а в том, как они ездят, — рассказал читатель. — В этом году соседу забор снесли — приезжали потом военные, восстанавливали. А дорога у нас грунтовая, узкая. Это же опасно. Да и люди после каждого их проезда должны с лопатами выходить и ямы зарывать. А ведь мы сами грейдер нанимаем, чтобы дорогу ровнять. Ну если вы тут носитесь постоянно, то хоть раз взяли бы и грейдером прошлись.

Как выяснилось, по улице Танковой пролегают маршруты 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы и 111-й гвардейской артиллерийской бригады, которые дислоцируются в Красном Дворе. В беседе с tut.by военные подчеркнули, что проезжают мимо дачников не «постоянно», а несколько раз в год.

— Периодически мы там проезжаем на учения: станция погрузки находится в микрорайоне Южный. Учения бывают два раза в год в нашей бригаде. В этом году мы выезжали на станцию погрузки в конце августа, возвращались в конце сентября. Аналогичная ситуация весной. Чтобы мы там каждый месяц катались — такого однозначно нет. Один раз проехала колонна и обратно вернулась. Там, где мы пересекаем асфальт, укладываем шины, чтобы не повредить дорожное полотно, — сообщили tut.by в 111-й гвардейской артиллерийской бригаде.

Военные также добавили, что маршрут передвижений они составляют и согласовывают с городскими властями:

— Другого маршрута и нет. И не мы определяем — где захотели, там поехали. Все согласовано с городскими властями. Мы не имеем права отклониться куда-либо. Кроме того, ВАИ сопровождает, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

В бригаде также отметили, что при передвижении техники соблюдают все необходимые меры предосторожности, а с военнослужащими проводят инструктаж.

— Водителей всех инструктируем. Они не могут ехать быстро потому, что машина потеряет управляемость. По всем нормативам для гусеничной техники максимальная скорость 20 км/ч — и это между населенными пунктами, а в населенных пунктах и того меньше, — подчеркнули в 111-й гвардейской артиллерийской бригаде.