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Белорусский фильм «Дебют» может получить «Оскар»

  • 10.10.2019, 9:13
Белорусский фильм «Дебют» может получить «Оскар»

Он вошел в лонг-лист премии.

Документальный фильм «Дебют» режиссера Анастасии Мирошниченко вошел в лонг-лист премии «Оскар», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт американской киноакадемии.

За статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм» на 92-й премии будут бороться картины из 93-х стран. Впервые в лонг-лист кинопремии попали Гана, Нигерия и Узбекистан.

В этом году номинация «Лучший фильм на иностранном языке» была переименована в «Лучший международный фильм», а количество номинантов увеличили с 9 до 10. Среди претендентов на «Оскар» в этой номинации выделяются южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо и испанский «Боль и слава» Педро Альмодовара.

Весь шорт-лист категории будет объявлен 16 декабря 2019 года. Номинации на 92-й «Оскар» станут известны 13 января следующего года.

Церемония награждения престижной премией пройдет 9 февраля 2020-го в Dolby Theatre в Голливуде и будет транслироваться в прямом эфире более чем в 220 странах мира.

Фильм «Дебют» был снят в прошлом году и рассказывает о театре в женской колонии. При съемке не были задействованы декорации. Съемочной площадкой стало реальное пенитенциарное учреждение. Главная особенность картины — это реальные заключенные, которые делятся своими историями, переживаниями и болью.


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