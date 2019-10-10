Сенат США предложил двухпартийный проект санкций против Турции 1 10.10.2019, 9:38

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Сенаторы готовят закон о блокировании военного сотрудничества с Анкарой.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен обнародовали проект санкций против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается ввести санкции против высших должностных лиц, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, санкции за покупку российской системы ПВО С-400 и визовые ограничения. Кроме этого, под санкции могут попасть все, кто взаимодействует с Турцией в военной сфере, также будет приостановлено военное сотрудничество США и Турции и запрошен отчет о собственных активах Эрдогана.

Грэм заявил, что рассчитывает на "твердую двухпартийную поддержку" и раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за решение вывести с севера Сирии американские войска.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.

Турецкие войска начали наступление. Сообщалось о воздушных ударах по приграничному городу Рас-аль-Айн.

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