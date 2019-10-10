Маргелов: Помещение для бизнеса стоит, как дача на Черном море 1 10.10.2019, 9:50

Виктор Маргелов

Фото: tut.by

Государство действует по принципу «каждый сам за себя».

В столице имеется неиспользуемое имущество, однако бизнес не спешит его арендовать и размещать там свои производства. Отпугивают предпринимателей высокие арендные ставки и полуаварийное состояние зданий, пишет «Завтра твоей страны».

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, рассуждая о роли бизнеса в развитии городов на форуме Триалог: «Общество-власть-бизнес, будущее города», остановился на проблеме неиспользуемых либо неэффективно используемых производственных площадей в белорусской столице.

—С одной стороны, есть неиспользуемое столичное имущество, с другой стороны, вроде есть и предприниматели, которые могли бы занять эти площади. У ряда из них есть бизнес-планы, что и как реализовывать на этих площадях, у многих есть ресурсы на это, – рассказал Маргелов. — При этом есть огромная проблема неплатежей в стране в целом. Гарантий, когда ты ведешь бизнес или занимаешься производством, что тебе заплатят сразу, никаких, хорошо, если заплатят спустя время.

В то же время производственные помещения, имеющиеся в городе, продавать бизнесу не хотят, а предпочитают сдавать в аренду, а арендная плата зачастую очень высокая и не всегда по плечу бизнесу, обозначил проблему лидер предпринимателей.

— Бывали случаи, я сам лично их знаю, когда бизнес, который развивался на арендуемых площадях, вообще жестоко обманывали, заставляя его съезжать, потому что находился арендатор, который мог платить на рубль больше. И люди съезжали, тратили десятки, даже сотни тысяч долларов на переезд своих производств, – заметил Виктор Маргелов.

— Поэтому грамотные предприниматели сегодня говорят, что развивать производство будут только на своих площадях. Однако и здесь есть загвоздка. Почему-то власти города считают, что построенное в советское время помещение стоит примерно, как дача на Черном море, – продолжил он.

Зачастую общее состояние помещений наших крупных заводов полуаварийное, то есть, арендовав такое помещение, вначале придется там сделать капитальный ремонт. Понятно, что серьезно вкладываться в чужое предприниматель опасается.

— У нас каждый сам за себя. Государство себе, а предприниматели пробуют сами как-то выживать, и результат всего этого мы видим, – подытожил Маргелов.

Почему не получился проект «сто кафе у дома»?

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства в рамках темы участия бизнеса в развитии Минска затронул еще одну проблему, касающуюся инициативы открытия небольших кафе в спальных районах.

Он отметил, что городские власти несколько лет назад сами спрашивали у бизнес-сообщества, какие инициативы оно бы хотело реализовать, которые бы поспособствовали развитию предпринимательства. В свою очередь бизнес инициировал программу «Сто кафе у дома». Суть ее в том, чтобы не только в центре города, но и в спальных районах развивался общепит, и там появились небольшие кафе.

— Вроде бы властям Минска идея понравилась, были даже найдены земельные участки, однако после проведения экспертизы большинство из них признали непригодными для реализации данной идеи, – рассказал Виктор Маргелов.

Присутствующая на форуме чиновница из Мингорисполкома признала, что по многим озвученным проблемам согласна с сопредседателем Республиканской конфедерации предпринимательства, но все же возразила ему, что по ее сведениям, земельные участки были предоставлены предпринимателям, но, к сожалению, мало кто из них что-то там построил.

— Кто хотел, тот реализовал. И появилось достаточно много интересных объектов у дома под названием «кафе» и они используются по назначению, – заметила она.

Тем не менее, по признанию Виктора Маргелова, таких объектов единицы.

— Считаю, что была проведена титаническая работа. А результата ноль, – сказал он. — «В основном, земельные участки в Минске отдаются под торгово-развлекательные центры, вот это правда. А вот под производственное предпринимательство или под указанные объекты общепита – почти ничего.