Инфляция в Венесуэле превысила 3300% 10.10.2019, 9:59

Сильнее всего подорожали продовольственные товары.

С января по сентябрь текущего года инфляция в Венесуэле превысила 3320%. Такие данные обнародовал в среду, 9 октября, член комитета по финансам Национальной ассамблеи республики Альфонсо Маркина в Twitter, сообщает korrespondent.net.

"В сентябре инфляция достигла 23,5%, накопленная с начала года − 3326%, а в годовом выражении, с октября 2018-го по сентябрь 2019 года, составила 50100%", − отметил политик.

Сильнее всего − на 42,6% − за месяц подорожали продовольственные товары.

Напомним, в конце мая Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.

По данным ведомства, в 2018 году инфляция в республике достигла 130 060%.

При этом по данным комитета по финансам Национальной ассамблеи, уровень накопленной годовой инфляции в Венесуэле в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов.

Как сообщал Корреспондент.net, Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.