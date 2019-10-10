«По плодам узнаете их» 2 Дмитрий Растаев

10.10.2019, 10:10

Дмитрий Растаев

Почему для Беларуси важно помнить о Дне психического здоровья.

10 октября в мире отмечается День психического здоровья. Памятная дата, а не праздничная.

Будь это праздник, он был бы со слезами на глазах. Ведь, глядя на современный мир, читая новости и скроля ленты соцсетей, трудно отделаться от ощущения, что помощь психиатра нужна, если не всем его населенцам, то многим.

Психическое здоровье было краеугольным камнем во все времена. Правда, в разные эпохи к этому камешку подходили с разных сторон. Еще каких-нибудь два-три века тому психически больных чурались не меньше, чем чумных или прокаженных, их насильно сгоняли в «дома скорби», где они коротали свой горький век в цепях и ошейниках, вместо лечения и поддержки получая побои и насмешки.

Первая добрая ласточка выпорхнула в конце 18 века: в 1792 году врач парижского заведения для умалишенных Филипп Пинель впервые снял цепи с душевнобольных и стал назначать им лечебные процедуры.

Но настоящая революция в умах произошла на излете 19-го века, с наступлением эпохи модерна. Безумие перестало считаться чем-то постыдным и безнадежным – к нему стали относиться именно как к заболеванию – а в богемных кругах оно и вовсе превратилось в модную фишку. Художники, поэты, музыканты щеголяли друг перед другом своими «безуминками». Творец без «безуминки» был, что пирог без изюминки.

Знаковым персонажем эпохи стал Дон Кихот – одинокий романтик, отважно сражающийся за свои мечты и переживающий из-за этого драму непонимания. (Сервантес, правда, сильно бы удивился, узнав, как воспринимают его персонажа – он-то писал сатиру, а не драму, и персонаж у него комический, а не героический. Ведь, если разобраться, Алонсо Кехана, назвавшийся Рыцарем Печального Образа – классический шизофреник, страдающий галлюцинациями и бредом, и чуть менее чем полностью оторванный от реальности.)

Дальше – больше. С развитием кинематографа – «Человек дождя», «Полет над гнездом кукушки» и прочие «Игры разума» – почитание душевнобольных вышло на новый уровень. За ними закрепилась репутация потенциальных гениев, им стали приписывать чуть ли не сверхспособности.

Справедливости ради заметим: гениев, считавшихся душевнобольными, в истории и правда хватало. Но тут надо развести берега. Как писали когда-то на сумасшедших домах: «Не все, кто находятся здесь, принадлежат к ним. Не все, кто принадлежат к ним, находятся здесь».

Понятие психической нормы сильно варьировалось от эпохи к эпохе, трактуясь порой чрезвычайно узко. А уж сколько умных людей, не желающих внимать маразматикам-генсекам, разбрасывали по психушкам в советское время! Отсюда и миф, что «все гении были сумасшедшими». На самом деле, не все – просто общество не всегда благоволило новаторству и естеству.

Хотя некоторые гении и правда страдали психическими расстройствами: Гоголь, Ван-Гог, Эдгар По, Ницше… Но это не значит, гениями их делала болезнь. Любой специалист подтвердит: в большинстве случаев гениальные безумцы творили не благодаря, а вопреки своему недугу. Если же безумие брало верх, они нередко переставали творить вовсе.

Кстати, Сальвадор Дали, автор самых «сумасшедших» полотен ХХ века, несмотря на свои чудачества, был вполне здоровым человеком, обладая живым и предприимчивым умом. Вот бы все были такими «безумцами»!

Да, вопреки устоявшемуся мифу, по-настоящему безумных гениев можно пересчитать по пальцам. Зато никаких пальцев не хватит, чтобы пересчитать всех психопатов, маньяков, параноиков, которые на протяжении веков – находясь ли у власти, становясь ли зачинщиками религиозных культов – несли миру кровь, страдания, мракобесие.

Особенно щедр на такую публику был ХХ век, когда доступ к массам – а значит, и к власти над ними – значительно облегчился благодаря новым технологиям. Сталин, Гитлер, Пол Пот, Чарльз Мэнсон, Дэвид Кореш – параноики и социопаты, извращенцы и наркоманы – целое столетие прошло под знаком таких вот «вождей» и «пророков». Безумцы на троне или во главе культа встречались и в прошлые эпохи, но все-таки не в таких количествах.

Почему же психопатам и шизикам всех мастей так легко удается овладевать умами масс? Ведь психически больному человеку не доверят даже управление машиной – а тут целые страны и народы безропотно падают к ним в руки. Да потому что апеллируют они как раз таки не к умам, а к инстинктам.

Собираясь в массу, люди перестают быть личностями, становятся толпой, а психология толпы мало чем отличается от психологии обезьяньей стаи, где лидирует не тот, кто действует разумнее всех, а тот, кто покруче выпятит грудь да погромче заорет. А уж орать и выпячивать грудь психопаты горазды. И неважно, что речь их полна нелепостей, а дела их полны косяков: «Верую, ибо абсурдно», – это тоже в психологии толпы.

Цель Всемирного дня психического здоровья – уменьшить распространение психических расстройств. Благая цель. К психически больным людям надо относиться с пониманием и состраданием, но потакать их безумию все же негоже. И уж тем более негоже возводить его в культ, отдавая ему на откуп свой разум.

Засим, когда кто-нибудь в очередной раз будет звать вас на последнюю битву добра со злом, призывать строить новый дивный мир, делать страну снова великой и рвать всех подряд за глобальное потепление, не спешите бежать за таким «гением» сломя голову.

Гениальность бывает похожа на безумие, но никогда не равна ему. «По плодам их узнаете их», – формула на все времена. Научиться бы еще различать эти плоды до того, как они созреют, а не тогда, когда рухнут на голову.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»