На гиперзвуке мимо Нобеля

На гиперзвуке мимо Нобеля6
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 10.10.2019, 11:10
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Путинский режим и наука несовместимы.
Идет к развязке дело объявления Нобелевских лауреатов.
Россия со свистом пролетела мимо трех премий – медицина, физика, химия. Ни одного имени россиянина. Путинский режим и наука несовместимы.
Но могли бы оценить достижения России. В области медицины сбор денег смс-ками на лечение. В физике полет ракеты-убийцы с ядерным двигателем. А в химии, конечно же, подвиг создания «Новичка» и получения чистого полония.
Остались три премии – литература, экономика, за мир.
Здесь у нашей страны позиции крепкие. Поэтому будем надеяться.
В литературе – пьеса Мединского «Смута». В экономике – передовой опыт выращивания властями друзей-миллиардеров. В области защиты мира, конечно же, — создание Лугандонии или деятельность пригожинских наемников в Африке.
Требуем от Нобелевского комитета премию для России. Хоть какую. Пока не поздно. Стынут пропагандистские трубы. Срочно нужно залить в них расплавленное золото Нобеля.
Если же не дадут, то мы кликнем списки «Диссернета», созовем всех делателей фальшивых диссертаций, построим их бессмертным полком в колонны и пустим возмущенным маршем по Москве. За признание российской науки нужно бороться.
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