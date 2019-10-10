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На гиперзвуке мимо Нобеля

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 10.10.2019, 11:10
  • 1,769
На гиперзвуке мимо Нобеля

Путинский режим и наука несовместимы.

Идет к развязке дело объявления Нобелевских лауреатов.

Россия со свистом пролетела мимо трех премий – медицина, физика, химия. Ни одного имени россиянина. Путинский режим и наука несовместимы.

Но могли бы оценить достижения России. В области медицины сбор денег смс-ками на лечение. В физике полет ракеты-убийцы с ядерным двигателем. А в химии, конечно же, подвиг создания «Новичка» и получения чистого полония.

Остались три премии – литература, экономика, за мир.

Здесь у нашей страны позиции крепкие. Поэтому будем надеяться.

В литературе – пьеса Мединского «Смута». В экономике – передовой опыт выращивания властями друзей-миллиардеров. В области защиты мира, конечно же, — создание Лугандонии или деятельность пригожинских наемников в Африке.

Требуем от Нобелевского комитета премию для России. Хоть какую. Пока не поздно. Стынут пропагандистские трубы. Срочно нужно залить в них расплавленное золото Нобеля.

Если же не дадут, то мы кликнем списки «Диссернета», созовем всех делателей фальшивых диссертаций, построим их бессмертным полком в колонны и пустим возмущенным маршем по Москве. За признание российской науки нужно бороться.

Telegram-канал «СерпомПо»


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