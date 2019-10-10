В Крыму задержали украинского активиста Олега Приходько 7 10.10.2019, 11:54

Олег Приходько

Фото: Крым.Реалии

Активиста вместе с супругой увезли в управление российской ФСБ в Симферополе.

В аннексированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. Об этом Крым.Реалии сообщил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва Эдуард Леонов.

«Об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет», – сказал Леонов.

Задержанного российскими силовиками вечером в среду 9 октября в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько увезли в неизвестном направлении. Также задержали его супругу Любовь Приходько.

Об этом Крым.Реалии сообщила дочь активиста Наталья.

Она рассказала, что до сих пор не знает, где находятся ее родители. «Я ничего не знаю, не знаю, куда увезли. Забрали не только отца, но и маму», – сказала Наталья.

По информации корреспондента Крым.Реалии, адвокатскую помощь семье Приходько будет оказывать Назим Шейхмамбетов.

Задержанному в аннексированном Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько сотрудники ФСБ вменяют статьи российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт).

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, который выступает защитником Приходько.

По его информации, супруга задержанного активиста Любовь Приходько проходит свидетелем по делу.

По информации Крым.Реалии, Олег Приходько сейчас находится в управлении российской ФСБ в Симферополе.

Официальных комментариев российских силовых ведомств относительно задержания Приходько нет.