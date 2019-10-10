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Цугцванг для Путина

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  • Дмитрий Милин
  • 10.10.2019, 12:00
  • 1,669
Цугцванг для Путина

Россия — это страна, в которой за один XX век случилось три революции.

Проблема российских властей в том, что они не способны ничего привлекательного предложить людям (а на выборах - избирателям).

Российские власти не способны ничего предложить и людям, от которых ждут "рывка" и модернизации, кроме запретов, вторжения в частную жизнь, приостановки действия Конституции в части гражданских прав, избиения Росгвардией, пыток в полиции, тотальной прослушки, слежки и перлюстрации.

Денег заработать своим трудом и честным предпринимательством власти тоже не могут предложить, ибо уверены, что деньги иметь положено только тем, кто у власти, чиновникам и "силовикам", а свой привластый круг допущенных к разворовыванию и разбазариванию бюджетных денег защищается недопуском остальных к выборам и тотальной фальсификации их результатов.

Концепция "продажи мнимого величия" пропагандистами по ТВ себя исчерпала.

Новый "Крым" уже не хапнешь.

Победу над ИГИЛ в Сирии и вывод войск в четвертый раз уже не продашь.

Мультики с новыми несуществующими ракетами никого не трогают.

Радости от того, что на Национальных проектах заработают друзья Путина и казнокрады с коррупционерами, население не испытывает, да и вообще не понимает, кому эти проекты нужны, кроме тех, кто на них будет разворовывать бюджетные деньги.

От "телевизора", который отвлекал от "холодильника", население отворачивается и с интересом начинает исследовать содержимое своих холодильников, которые властям заполнить нечем.

Более того, любым обещаниям "царя" никто не поверит и от по-настоящему нужных законопроектов все будут ждать только подвохов и обворовывания.

Это типичная ситуацию "цунгцванга", когда что ни делай, что ни говори — все ухудшает положение и рейтинги власти.

А Россия - это страна, в которой за один XX век случилось три революции.

Дмитрий Милин, «Фейсбук»


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