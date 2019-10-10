«Палаточники» отказались включать срочную службу в трудовой стаж 18 10.10.2019, 12:06

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Этот пункт в законопроект не попал.

«Парламент» в первом чтении проголосовал за изменения в законы по вопросам труда бюджетников. Среди них — новшество о включении срока альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях, сообщает tut.by.

Включить срок альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях предложила «депутат» Ольга Политико. Еще одно ее предложение — включать в стаж срок службы в армии — в законопроект не попало.