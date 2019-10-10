Сергей Гуриев: «Налоговый маневр» сильно ударит по Лукашенко 2 10.10.2019, 12:14

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Сергей Гуриев

Беларуси уже сейчас нужно понять, как жить без российских субсидий.

В Варшаве 9-10 октября проходит ежегодный Форум Бориса Немцова — конференция, объединяющая политиков, активистов, представителей интеллигенции и журналистов, разделяющих либеральные ценности и заинтересованных в налаживании диалога между россиянами и европейцами. Профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев, в прошлом ректор Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, рассказал Charter97.org о «налоговом маневре», санкциях против России, а также о том, что несет угрозу независимости Беларуси.

- Алексей Навальный высказался за персональные санкции со стороны Запада. Но ведь санкции против России также несут экономический урон режиму Путина. Что вы думаете по этому поводу?

- Алексей Навальный как российский политик не может призывать к санкциям, которые сделают российский народ беднее. Но надо понимать, что и индивидуальные санкции, до тех пор пока у власти находятся те люди, которые подвергаются санкциям, будут так или иначе транслироваться на российских пенсионерах и налогоплательщиках. Потому что режим будет компенсировать тем людям, которые подпадают под санкции потери за счет российских налогоплательщиков и пенсионеров. Поэтому не нужно надеяться на то, что бывают материальные санкции, которые повлияют на отдельных лиц. Мы это уже видели, были приняты даже целые законы о том, что люди, которые подпадают под санкции, получают специальный налоговый режим от государства. Но, судя по тому, что говорят те люди, которые подпадают под санкции, им крайне не хочется под них подпадать не только из-за материальных потерь, но и из-за изменения их образа жизни. Потому что, как правильно сказал Алексей Навальный, для многих из этих людей жизненная стратегия связана с их присутствием на Западе, с их путешествиями и так далее.

- Что вы думаете о субсидиях, которые Россия представляет режиму Лукашенко?

- Это часть российской внешней политики, которая сейчас, кстати, немного меняется. Основные субсидии предоставлялись Беларуси через заниженные цены на нефть. Но теперь, в связи с так называемым «налоговым маневром», за следующие шесть лет (с 2019 по 2025 год) эти субсидии постепенно будут полностью устранены, и в этом смысле Беларуси уже сейчас предстоит понять, как жить без них. Что касается кредитов, они, безусловно важны, но это все-таки кредиты. Их не так много, и пусть они и рефинансируются, но они не бесконечные. Главными были нефтяные субсидии, которые сейчас так или иначе закрываются.

- Лукашенко недавно заявил, что Россия, как правопреемница СССР, могла бы компенсировать Беларуси Чернобыльскую катастрофу. Как вы думаете, почему именно сейчас он об этом вспомнил?

- Мне кажется, что все разговоры, что Россия что-то должна компенсировать Беларуси, связаны именно с «налоговым маневром». Это огромные для Беларуси суммы. Сейчас речь идет о 300 миллионах долларов в год, а к 2024 году речь пойдет о двух миллиардах долларов в год. Это примерно три-четыре процента белорусского ВВП. Это огромные суммы. Поэтому любая возможность, в которой Лукашенко может попросить о компенсации, будет им использована.