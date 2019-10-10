Фотофакт: В США белки спрятали по капотом авто сотни орехов 3 10.10.2019, 12:26

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Запасливые животные подготовились к зиме.

В американском городе Питтсбург белки наносили под капот кроссовера Kia Sorento более двух сотен орехов и чуть не спровоцировали автопожар, пишет tsn.ua.

Об этом сообщил владелец авто Крис Персик в Facebook.

По словам пострадавшего, в понедельник, 8 октября, его жена ехала на авто и почувствовала запах будто что-то горит. Когда она подняла капот, то обнаружила вокруг мотора десятки грецких орехов и множество влажной травы.

«Они были везде, под аккумулятором, рядом с вентилятором радиатора, — пишет Крис. — Грецкие орехи на блоке цилиндров были черными и пахли так, словно они жарились».

Он добавил, что очистка машины от орехов, которые вероятно наносили белки, заняла больше часа. После этого кроссовер пришлось доставить в ближайшую автомастерскую для проверки. Когда с авто сняли защитную пластину, то на пол высыпалось еще несколько десятков «запасов».

В общем орехов было столько, что они могли бы заполнить половину мусорного бака и белки, вероятно, «запасались на три зимы вперед»

У машины не было никаких повреждений, за исключением необходимости очистки. При этом, благодаря тому, что животные наносили под капот мокрой травы, она не загорелась. В противном случае мог произойти серьезный пожар.