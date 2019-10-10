Зеленский: Нормандский формат – это возможность возвращения вопроса Крыма 1 10.10.2019, 12:20

Владимир Зеленский

Сейчас этот «трек» существует только в санкционном формате со стороны западных партнеров Украины.

Встреча в нормандском формате – это возможность возвращения вопроса Крыма на обсуждение, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября, передает корреспондент gordonua.com.

"Что касается Крыма, вы знаете прекрасно. К сожалению, к сожалению... И мы неоднократно встречались со специалистами, и с людьми, которые были в минском процессе и самого начала, и сейчас, и с нашим Министерством иностранных дел... И я постоянно поднимал вопрос: почему в Минске не обсуждается Крым? Не обсуждается. Почему в нормандском формате не обсуждается? Для меня нормандский формат – это еще и возможность возвращения вопроса Крыма. Просто возвращения его хотя бы в обсуждение. Потому что сейчас не существует какого-либо трека, где бы обсуждался этот вопрос. Кроме наших западных партнеров... Вопрос Крыма там есть в санкционном формате. Пока что только так", – сказал президент Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

6 октября 2019 года помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков после согласования трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе "формулы Штайнмайера" заявил, что шансы на проведение встречи лидеров стран "Нормандской четверки" растут.

Зеленский рассказывал, что положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

"Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркивал Зеленский. Он отмечал, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что РФ не заинтересована во встрече лидеров нормандского формата и ищет основания, чтобы не проводить ее.

Дата встречи пока не определена. 10 октября Зеленский сообщил, что говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и та заверила его, что вскоре обсудит дату нормандского саммита с французской стороной.