Невзоров: Вот лапти, в которых первый русский человек ступит на Марс 2 10.10.2019, 12:35

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Александр Невзоров

Известный публицист – о том, почему «русский мир» в историческом смысле мало реален.

– Надо понять, что Кремлю рецепт спасения надо искать не в начертании каких-то загадочных иероглифов на экранах телевизоров, а понять, что «русский мир» в историческом смысле этого слова мало реален, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Потому что есть пару условий, которые сейчас трудно соблюсти. Во-первых, три четверти населения должны быть безграмотными. Потому что иначе «Российский мир» не построить.

Вот в царской России к 17-му году безграмотными были две трети населения по официальной переписи, но, правда, 1897 года, после этого переписи не было. Поэтому идеальный «русский мир» – это, конечно, мир безграмотных.

…Потом, нужны всякие земляные полы, вши. Вот, кстати, выяснилось, что можно покорить Марс даже и в таком состоянии. И для этого уже всё готов. Нет звездолетов, космолетов, баз, но Рогозин приготовил лапти для Марса. Лапти освящены. Вот лапти, в которых первый русский человек ступит на Марс.

Причем, вы знаете, первый лапоть уже сплели, но он железный. Его назвали «Аурус». Может быть, полетят в нем.

А, вообще, прошлое – вот то жуткое, омерзительное прошлое, о котором мы часто говорим, оно может ли сегодня на что-нибудь рассчитывать? Вот, как выясняется, может, и оно еще поборется. И что-то у них там в пороховницах что-то еще трясется.

Вот смотрите, есть в России космический главком. С красивой фамилией Суровикин. Вот он принял единственное верное, поистине настоящее космическое решение, поистине стратегическое. Из космического центра ВКС России в Москве во все штабы полетели позавчера или вчера шифрованные телеграммы.

Глубоко секретные. И, естественно, поскольку это были глубоко секретные телеграммы, одна из них прямиком направилась в РБК, и РБК всё это придало гласности. Причем шифрограммы были адресованы кодовым персонажам, которых поименовали для конспирации в «Гомер», «Зенитка», «Болгарин» и «Железняк». Штабы там перепсиховались, пока принимали все эти конверты, фельдъегеря, усы, эполеты все тряслись…

В общем, поступило предписание: в кабинетах начальников и командиров Космических сил России не должно находиться картин без рамочек.

Вот цветов без рамочек тоже нельзя. И все календари снять! Никакого 2019 года! Никаких напоминаний о XXI веке. Вот ничто не может быть без рамочки. Это очень разумно. И соглашения надо заключать только рамочные. Всё должно быть в рамках.

И там же, кстати говоря, в директиве содержится фраза, которая меня потрясла и пленила, что «для организации и решения внезапно возникающих задач космического характера в кабинете должно быть две офицерские линейки». Вот ́то правильно, вот это, действительно, предусмотрительно, потому что если начальство распорядится измерить Вселенную, фиг вы сможете это сделать одной офицерской линейкой. Необходимо две и это потрясающая глубина.

Вот обратите внимание, насколько знакомые фурункулы и как привычно в них кипит государственные генеральские мысли. Ощущение, что они начитались Салтыкова-Щедрина и искренне подражают, либо списали это всё с Салтыкова-Щедрина. Вот эти гнойники чистого генеральского идиотизма.