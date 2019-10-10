Скандал заказывали? 2 Валерий Карбалевич

10.10.2019, 12:44

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Валерий Карбалевич

Интервью Макея, странное поведение Лукашенко и европейский демарш.

Часть скандала всегда остается в тени, и это всегда его лучшая часть.

Из книги Джулио Леони «Закон тени»

На прошлой неделе произошло сразу несколько важных событий во внешней политике Беларуси, причем в основном скандального характера.

Все началось с того, что 1 октября появилось интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея российскому медиахолдингу РБК. Он повторил известную позицию официального Минска, что российская военная база на белорусской территории не нужна. Министр констатировал, что Беларусь против создания надгосударственных органов управления в рамках так называемого cоюзного государства. (Между прочим, действующий договор от 1999 года как раз предусматривает формирование таких органов.) Также Макей отметил, что не получится быстро осуществить унификацию экономического законодательства и экономической политики, предусмотренную документом, подписанным главами правительств 6 сентября.

Причем Беларусь не будет подстраиваться под российские законы, этот процесс должен идти на паритетных условиях. И самое главное, что сказал белорусский министр: Минск подпишет документы об интеграции 8 декабря только при условии, если возобновится российская экономическая помощь (компенсация за налоговый маневр, приемлемая цена на газ и пр.). То есть в противовес прежним бодрым заявлениям премьер-министров, что, дескать, стороны обо всем договорились, на самом деле весь торг еще только начинается.

В тот же день в Ереване проходил саммит ЕАЭС. Лукашенко в течение всего мероприятия демонстрировал свое неудовлетворение. Он опаздывал на официальные мероприятия, игнорировал совместное фотографирование. В интервью российскому телеканалу Лукашенко высказал недовольство тем, как работает этот экономический союз: «И внутренняя торговля у нас сократилась, и внешняя торговля с другими странами сокращается». При этом отметил, что прежде чем заключать соглашения между ЕАЭС и другими странами, «нужно подумать, как счастье найти внутри нашего Союза, как сделать так, чтобы мы наибольшую выгоду получали от торговли внутри Союза».

Для Беларуси главным вопросом на этом саммите было увеличение доли Беларуси на 1% при распределении ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС. Именно такие претензии официально выставляла белорусская сторона. Но случился облом. По итогам саммита Беларуси выделили дополнительные 0,3% от общей суммы (4,86% вместо прежних 4,56%) ввозных таможенных пошлин. В деньгах это примерно 40—50 млн долларов дополнительных поступлений в бюджет страны.

Лукашенко, видимо, остался недоволен. Может быть, поэтому белорусская делегация улетела из Еревана досрочно, проигнорировав конференцию по транзитному потенциалу Евразийского континента, которая завершала официальную часть саммита.

И, возможно, совсем не случайно 2 октября появилась информация, что военный атташе России в Беларуси Роман Спиридонов уехал из Минска, проработав в своей должности около полугода. Сам по себе этот факт не заслуживал бы особого внимания, если бы не его информационное сопровождение. Одновременно белорусские негосударственные СМИ и российские (например, скандально известный «Незыгарь») сообщили, ссылаясь на кулуарные источники, будто бы он был выслан из Беларуси по подозрению в шпионаже.

Это очень похоже на сознательный «слив» информации по политическим соображениям. Причем белорусский МИД ситуацию не комментирует, иначе говоря, не опровергает. Разоблачение российского шпиона в Беларуси — это что-то новое в отношениях между ближайшими союзниками, которые вроде бы на официальном уровне намереваются вступить в новый этап «братской интеграции».

Но самый главный скандал был впереди. 4—5 октября в Минске должно было состояться «мероприятие высокого уровня» по случаю 10-летия «Восточного партнерства» (ВП). Предполагалось, что в белорусскую столицу приедут верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, министры иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и стран—участниц программы ВП.

Впервые за 10 лет существования «Восточного партнерства» встреча такого уровня должна была пройти в Беларуси. Наш МИД больше года носился с этой идеей, лоббировал ее проведение здесь, всячески пиарил данное событие. Для официального Минска подобное мероприятие, а особенно визит Ф.Могерини должны были стать важным престижным событием, знаком роста международного веса Беларуси.

Но 3 октября Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Вслед за ней это сделали и министры иностранных дел других стран. Согласно неофициальной информации, Лукашенко отказался встречаться с Могерини. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности посчитала это за неуважение и отменила визит.

Почему Лукашенко сделал такой дипломатический демарш? Можно предположить, что это произошло по двум причинам.

Во-первых, полномочия Федерики Могерини заканчиваются в конце текущего месяца. С 1 ноября эту должность займет другой человек. И, возможно, Лукашенко посчитал, что какой смысл что-то обсуждать, о чем-то договариваться с политиком, который через три недели уходит в отставку?

Во-вторых, может быть, белорусское руководство рассчитывало, что во время визита Могерини будет наконец подписан долгожданный договор об упрощении визового режима, уменьшении стоимости виз в страны ЕС для белорусов до 35 евро. Было официально объявлено, что Лукашенко принял решение подписать этот документ. Это был бы хороший пиар перед выборами. Дескать, смотрите, как власть заботится о своих гражданах. Но оказалась, что ЕС не готов сейчас к этому, там существует длительная процедура согласования данного договора. Скорее всего, подписание его станет возможным только после Нового года.

В итоге годовая работа МИД Беларуси пошла насмарку. В ЕС это произвело негативное впечатление. Мало того, что Лукашенко два года отвергает все приглашения совершить визит в страны ЕС, так сейчас отказался встречаться с одним из самых высоких чиновников Евросоюза. Хотя МИД Беларуси уверяет, что планировавшееся мероприятие в Минске не отменено, а просто перенесено на следующий год, не уверен, что после такого скандального инцидента ЕС захочет повторить эксперимент.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»