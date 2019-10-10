закрыть
10 октября 2019, четверг, 13:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Турция объявила о захвате новых целей в Сирии

2
  • 10.10.2019, 12:59
Турция объявила о захвате новых целей в Сирии

Турецкие войска продолжают наступление против курдов.

Турция заявила об успешном продвижении своих войск на территории Сирии в течение первых суток операции "Источник мира".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

"Операция "Источник мира" успешно продолжалась в течение ночи как с воздуха, так и на земле. Были захвачены заранее определенные цели. Операция продолжается, как было запланировано", - заявили в Минобороны Турции.

В течение суток авиация и артиллерия нанесли удары по 181 объекту курдских отрядов в приграничных районах Сирии. Турецкие войска продолжают продвигаться в районы к востоку от реки Евфрат на севере Сирии.

Операция направлена против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирающуюся от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Напомним, Европейский Союз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии.


популярное за неделю

Мнение

Скандал заказывали?
Скандал заказывали? Валерий Карбалевич
Куды ён нас завёў?
Куды ён нас завёў? Сяргей Салаўёў
У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов