Турция объявила о захвате новых целей в Сирии 2 10.10.2019, 12:59

Турецкие войска продолжают наступление против курдов.

Турция заявила об успешном продвижении своих войск на территории Сирии в течение первых суток операции "Источник мира".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

"Операция "Источник мира" успешно продолжалась в течение ночи как с воздуха, так и на земле. Были захвачены заранее определенные цели. Операция продолжается, как было запланировано", - заявили в Минобороны Турции.

В течение суток авиация и артиллерия нанесли удары по 181 объекту курдских отрядов в приграничных районах Сирии. Турецкие войска продолжают продвигаться в районы к востоку от реки Евфрат на севере Сирии.

Операция направлена против "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, контролирующие этот регион страны. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 2 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, простирающуюся от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Напомним, Европейский Союз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии.