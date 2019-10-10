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Bloomberg: США готовят валютный пакт с Китаем

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  • 10.10.2019, 13:10
Bloomberg: США готовят валютный пакт с Китаем

Делегация китайских переговорщиков прибыла в Вашингтон.

Белый дом рассматривает возможность заключения ранее согласованного валютного пакта с Китаем в рамках соглашения о досрочном сборе урожая, который может стать причиной для приостановления повышения пошлин на следующей неделе. Вашингтон предполагает, что оно войдет в "первую фазу" торговой сделки с Китаем, пишет Bloomberg (перевод — zn.ua).

Как отмечает издание, делегация китайских переговорщиков во главе с вице-премьером Лю Хэ прибыла в Вашингтон, чтобы восстановить торговые переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Еще в феврале 2019 года стороны уже пришли к соглашению о стабилизации курса юаня, однако министр финансов США тогда не раскрывал никаких подробностей, хотя и назвал договоренность "самой сильной" в истории. Впрочем, позднее торговые переговоры с КНР были сорваны, поясняет агентство.

Предполагается, что после заключения соглашения по валюте стороны смогут провести переговоры по другим ключевым вопросам, среди которых права на интеллектуальную собственность и принудительная передача технологий.

Это первая личная встреча высокопоставленных чиновников двух стран с июля 2019 года.

Согласно заявлению Лайтхайзера, валютный пакт зависит от общей договоренности: "Соглашения по чему-либо быть не может, пока не будет достигнуто соглашение по всему. Но реальность заключается в том, что мы потратили много времени на валюту, и этот вопрос осуществим".

Как сообщалось ранее, 15 октября США запланировали повысить пошлины до 25% на китайский импорт на сумму около 250 млрд долларов. Дополнительные пошлины вступят в силу 15 декабря.

С 1 сентября начали действовать 5% пошлины Китая на импортируемую из США сырую нефть, а также на ряд других товаров общей стоимостью более 75 млрд долларов.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал торговую сделку с Китаем, сославшись на то, что он назвал растущим экономическим давлением на Пекин и потерей рабочих мест в Китае. Однако в Китае заявление Трампа о недавних торговых переговорах опровергли.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами началась весной 2018 года, когда Вашингтон принял решение повысить пошлины на алюминий и сталь из ряда стран, в том числе из КНР. На саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и Си Цзиньпин согласились на перемирие в торговой войне, договорившись отложить до марта 2019 года введение новых торговых пошлин.


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