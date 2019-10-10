В Столине провели обыск у активиста анархистского движения 10.10.2019, 13:17

Фото: RFE/RL

Были изъяты жесткий диск компьютера и ноутбук.

Утром 10 октября в доме у анархиста Сергея Сазоновича, который зарегистрирован в Столине, прошел обыск. Правоохранители изъяли жесткий диск компьютера и ноутбук, принадлежащие анархисту, а также другие устройства, пишет svaboda.org.

Самого Сергея Сазоновича дома не было. Минские анархисты связывают преследование единомышленника с акцией солидарности с Дмитрием Полиенко, которая прошла 25 марта, а также с пикетом около отеля Marriott 7 октября.

Мать Сергея Инна Сазонович рассказала об утреннем визите следователей:

«Назвались следователями, показали ордер на обыск, что расследуют дело о порче имущества Минского городского суда. Запомнила время, когда это произошло, по той бумаге, - 24 сентября в 23:53. Также там была фамилия друга моего сына Сергея Невдоха, но провели ли в его доме обыск, мне неизвестно. Забрали, что им нужно, и пошли. Вели себя корректно», - отметила Инна Сазонович.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила, что о порче имущества Минского городского суда проводится проверка, в рамках которой «ведутся необходимые действия».

По словам матери анархиста Сергея Сазоновича, ее сын отрицает свою причастность к делу о порче имущества суда. Минский активист анархистского движения Вячеслав Косинеров, который контактирует с Сергеем Сазоновичем и Сергеем Невдохом, также говорит, что они не имеют отношения к пачканью краской здания горсуда.

«За краску взяла ответственность другая группа анархистов, но Сазонович и Невдох здесь ни при чем. Так, они принимали участие в пикете солидарности с Полиенко, Сергей Сазанович даже пел и играл на гитаре, но ни он, ни Невдох не совершали действий, который квалифицируют как преступление. Сергей Сазонович также был среди наших активистов у отеля Маriott три дня назад. Естественно, таким способом парням мстят за активность», - считает Вячеслав Косинеров.

25 сентября в Минском городском суде должен был начаться процесс над активистом анархистского движения Дмитрием Полиенко, которого обвиняют в злостном хулиганстве и оскорблении милиционеров. Утром возле суда прошел сбор подписей за кандидатов в депутаты, в ходе которого анархисты и активисты других организаций требовали прекратить преследование Дмитрия Полиенко. Суд над активистом так и не начался - сообщили, что якобы заболел судья. До акции стало известно, что накануне кто-то бросил в здание суда стакан с красной краской. Во время акции у суда задержанных не было.

7 октября 5 анархистов в гриме Джокера присоединились к сбору подписей, который проводили активисты «Европейской Беларуси» возле отеля Mariott, где начиналась международная конференция о проблемах безопасности в Европе. Пикетчики протестовали против диктатуры в Беларуси и строительства Островецкой АЭС, а также напомнили о политзаключенных. Тогда никого из участников сбора подписей за кандидатов в «депутаты» «палаты представителей» также не задерживали.