Рядом с аэропортом австрийского Линца прогремел взрыв 10.10.2019, 13:21

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Пострадали девять человек.

Рядом с аэропортом австрийского города Линц произошел взрыв, сообщает газета Nachrichten.

В результате произошедшего были ранены девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы Линца и Вены.

Взрыв прогремел на мусороперерабатывающем предприятии приблизительно в 8:00 (7:00 по Минску), после него произошло возгорание, уточняет телеканал N-TV.

На месте произошедшего работают пожарные. Представитель полиции уточнил Nachrichten, что тушение пожара может занять несколько часов. О причинах инцидента в настоящее время не сообщается.