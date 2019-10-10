Рядом с аэропортом австрийского Линца прогремел взрыв
- 10.10.2019, 13:21
Пострадали девять человек.
Рядом с аэропортом австрийского города Линц произошел взрыв, сообщает газета Nachrichten.
В результате произошедшего были ранены девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы Линца и Вены.
Взрыв прогремел на мусороперерабатывающем предприятии приблизительно в 8:00 (7:00 по Минску), после него произошло возгорание, уточняет телеканал N-TV.
На месте произошедшего работают пожарные. Представитель полиции уточнил Nachrichten, что тушение пожара может занять несколько часов. О причинах инцидента в настоящее время не сообщается.
Linz: Zwei Schwerverletzte bei Explosion in der Nähe des Flughafens https://t.co/9g5JMBPwEG pic.twitter.com/HGsyzDWx0S— Westdeutsche Zeitung (@wznewsline) October 10, 2019
October 10, 2019