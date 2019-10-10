Илья Новиков: Если суд не работает, то помочь ему может сплоченный протест 10.10.2019, 13:22

Илья Новиков

Фото: RFE/RL

Российский адвокат рассказал, что помогает добиваться справедливости в политических делах.

Известный российский адвокат Илья Новиков, участвующий в Форуме Бориса Немцова в Варшаве, прокомментировал Charter97.org судебный конвейер, который начался после массовых протестов в России.

- После массовых митингов в России за решетку по странным обвинениям попало достаточно много людей. Некоторых, как в случае с актером Павлом Устиновым, получилось «отбить» с помощью солидарности коллег и неравнодушных граждан. А как спасать остальных, менее известных людей, которые сейчас находятся в неволе?

- Если бы мы с коллегами-адвокатами знали ответ на этот вопрос, то наши подзащитные сейчас бы не сидели в тюрьмах. Мы не знаем, как спасать. Из опыта лишь знаем то, что уже не работает и пытаемся на этом фоне нащупать то, что может работать. Чисто правовой путь не работает. Когда мы приходим в суд и объясняем, что нарушила полиция, что нарушило следствие, судья на нас смотрит пустыми глазами, уходит, и возвращается с решением, что все с их стороны было хорошо, часто вообще никак не комментируя наши аргументы.

Что может работать? Может работать то, что работало в ситуации с Иваном Голуновым или Павлом Устиновым. Может работать неожиданный для власти и очень сплоченный протест. В таком случае, по отдельно взятому человеку, может быть принято решение, что его преследование не стоило свеч. А по другому человеку такое решение может быть не принято. Поэтому мы находится в состоянии постоянного поиска. Сам факт того, что вы этот вопрос задаете, маркирует то, что хорошего ответа на него нет.

- Получается, юридический механизм сейчас в России вообще не работает? Все зависит только приказа сверху?

- Он не не работает, а просто произвольно включается и выключается. В делах, где есть политика, есть специальный тумблер, который при переключении говорит о том, что не может быть другого решения, кроме заранее заданного. Ведь вопрос не в том, что в России нет честных судей. Вопрос в том, что председатель суда, который лично решает, какой судья будет рассматривать дело с политическим уклоном, знает какому судье его поручить. То есть он знает, какой судья может проявить принципиальность, а какой не проявит. Это работает так. Да, иногда удивительным образом право начинает работать. Иногда мы видим, как встает прокурор и начинает говорить то, что обычно говорят адвокаты. Прокурор внезапно вспоминает про права, процессуальные нормы, про которые он не вспоминает в другом случае. Но это не значит, что право, которое было уничтожено полностью, вдруг начинает воскресать. Это лишь значит, что в этом случае он стоит в таком положении, а в другом будет стоять иначе.

- Вам не кажется, что процессы, которые сейчас используются в судах России, были раньше «обкатаны» в Беларуси? Мы уже давно за политику проходили реальные сроки, сутки, огромные штрафы…

- Мне не кажется, что в России отдельно изучают белорусский опыт. Просто схожие ситуации порождают схожие решения. Поскольку в Беларуси ситуация с Лукашенко чуть более старая, чем в России с Путиным, соответственно, этот лак в несколько лет вполне понятен и объясним. С другой стороны непонятно, продолжится ли эта траектория в целом. По опыту Беларуси невозможно предсказать, что будет с Россией. Эти страны находятся на разных железнодорожных ветках. Да, очень много разговоров о том, что сейчас Путин придумает что-то хитрое и будет объединение, но я пока не вижу в эту сторону движений. Когда будет - посмотрим. Пока мне кажется, что белорусы живут своей жизнью, отдельно от России, что, наверное, хорошо, - сказал Илья Новиков.

Напомним, в Варшаве 9-10 октября проходит ежегодный Форум Бориса Немцова — конференция, объединяющая политиков, активистов, представителей интеллигенции и журналистов, разделяющих либеральные ценности и заинтересованных в налаживании диалога между россиянами и европейцами. Форум посвящен наследию Бориса Немцова, бывшего первого вице-премьера правительства России и лидера оппозиции, убитого в 2015 году.