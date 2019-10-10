Названы крупы, которые помогут похудеть 1 10.10.2019, 13:40

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Они крайне полезны для здоровья.

Специалисты из Финляндии по результатам проведенного исследования установили, что приготовленная из цельнозерновых круп каша снижает риск развития сахарного диабета второго типа, защищает от болезней сердце и сосуды, а также помогает бороться с лишним весом, пишет lenta.ua.

Крайне полезными для здоровья крупами ученые назвали ячневую и перловую. Употребление этих каш приводит в норму инсулин и глюкозу в крови. В процессе переваривания этих круп повышается выработка гормона GLP-1, а это в свою очередь снижает риск серьезных нарушений обмена веществ.