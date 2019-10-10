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Названы крупы, которые помогут похудеть

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  • 10.10.2019, 13:40
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Названы крупы, которые помогут похудеть

Они крайне полезны для здоровья.

Специалисты из Финляндии по результатам проведенного исследования установили, что приготовленная из цельнозерновых круп каша снижает риск развития сахарного диабета второго типа, защищает от болезней сердце и сосуды, а также помогает бороться с лишним весом, пишет lenta.ua.

Крайне полезными для здоровья крупами ученые назвали ячневую и перловую. Употребление этих каш приводит в норму инсулин и глюкозу в крови. В процессе переваривания этих круп повышается выработка гормона GLP-1, а это в свою очередь снижает риск серьезных нарушений обмена веществ.


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